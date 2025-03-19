"Поэтому ненавидят школу" — Учительница объяснила, почему в белорусских школах снижают за это отметки. Не все пользователи оценили

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Опубликовано: 19.03.2025 15:22 , Обновлено: 19.03.2025

Белорусская учительница русского языка и репетитор Алина Цвирко рассказала в TikTok, что за собственноручное исправление ошибок в диктантах и изложениях ученикам снижают оценки, и объяснила, почему. Кажется, большинство пользователей в комментариях заявили, что именно за это школьники ненавидят учебу. Но были и те, кто поддержал такую систему.

Алина Цвирко показала на видео документ с названием “Норма оценивания результатов учебной деятельности учащихся по русскому языку”, в частности, страницу с нормой оценивания диктантов. На ней напечатана таблица с двумя столбцами - количество ошибок и оценка. Кроме того есть примечания, где в пункте 10 написано:

“Два исправления на месте орфограмм считаются за одну орфографическую ошибку. Два исправления на месте пунктограмм считаются за одну пунктуационную ошибку».

Кроме того, в пункте 11 сказано, что “при наличии в работе 5-7 исправлений не на месте орфограмм (пунктограмм) отметка снижается на 1 балл. При наличии более 7 исправлений - на 2 балла».

“Если учащийся избегает переноса слов, оставляя недописанные строки, отметка снижается на 1 балл”, — следует из пункта 12.

По мнению самой учитетельницы, такая система оценивания “адекватная”. В комметариях же развернулась целая дискуссия. Были как и противники, которые назвали подход “диким” и “ужасным”, т ак и сторонники, которые не увидели в этом проблемы.

“Поэтому большинство детей в 5 классе ненавидят школу!”, — выразила мнения одна женщина в комментариях.

Еще один пользователь написал, что “поощрять нужно, если сам нашёл ошибку”.

Третий посчитал, что так “психика ребенка ломается”.

“Я тоже не понимаю, почему снижают оценку. Главное ведь правильно написать. Ну аккуратно зачеркнул, не намазал же в работе. А у детей стресс”, — добавил еще кто-то.

В то же время другие пользователи отметили, что “всё правильно”.

“Ну давайте сдадим диктантам с 15 исправлениями и получим 10! Мало того, что они пишут как кардиограмма (если не знаешь текста, догадаться НЕВОЗМОЖНО!)», — поддержала учительницу пользовательница TikTok.

“Многие, видимо, не учились в школе. Либо плевали они на правила и не обращали внимания. Всегда так было.. Ещё много бомбит от букв “е” и “ё”, искренне думая, что это одна и та же буква”, — недоумевал еще кто-то в комментариях.

“Меня возмущают те, кто этих ошибок никак не мог или не может избежать. Совсем проблем не вижу”, — также написали под видео.

К слову, учительница активно отвечала недовольным комментаторам. Например, написала, что такая система оценки — “самая несущественная причина, по которой дети не любят учёбу”. А на комментарий: “Отстаньте от детей”, ответила: “Родители детей забили, сбросили их в школу. Что же будет, если ещё и учитель отстанет от детей?”.

Также по ее мнению, ученики могут боятся делать ошибки не из-за снижения отметки, а потому что родители за отметки наказывают.

“Отметка — всего лишь цифра, а ошибка — место, над которым нужно поработать. А уже родители (некоторые учителя) сделали из них трагедию”, — заявила она. Позже выложила еще несколько роликов на эту тему, которые привели к новым спорам.

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