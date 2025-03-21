Иванец рассказал, когда белорусские школы перейдут на электронные дневники в пилотном режиме. Что будет с бумажными?

Опубликовано: 21.03.2025 08:55 , Обновлено: 21.03.2025

Министр образования Андрей Иванец озвучил сроки, когда в Беларуси в плотном режиме заработает сервис "Государственный электронный дневник". Глава профильного ведомства также рассказал, планируется ли полностью отказаться от традиционных, бумажных дневников и школьных журналов.

Как пояснил Иванец, уже с 1 апреля 2025 года в Беларуси начнётся опытная апробация республиканской информационно‑образовательной среды “ЯДРО”.

[info_b]Ещё в 2023 году директор Национального агентства по обеспечению качества образования Ольга Рыбаключева поясняла, что информационное ядро будет состоять из трёх регистров – обучающихся, учреждений образования и работников образования. К примеру, в регистр обучающегося будут вноситься данные учеников и студентов - номер школы, класса (группы) учащегося, включен ли он в банк данных одаренной молодежи и тому подобное.[/info_b]

По словам Иванца, разработка такой платформы позволила Минобразования запустить и собственный сервис, на которому будут размещаться электронные дневники государственного образца. В настоящее время в некоторых школах параллельно с традиционными уже ведутся и электронные дневники, однако, размещены они, как правило, на сторонних сервисах, что накладывает определённые ограничения на их использование.

Министр образования заявил, что сервис “Государственный электронный дневник” в пилотном режиме заработает со следующего года. Отказываться полностью от бумажных дневников при этом, по словам Иванца, пока не планируется.

Ранее Telegraf.news рассказал, что председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина разъяснила, что на данный момент в Беларуси законодательно закреплена необходимость ведения бумажных дневников. Однако уже сейчас, по её словам, около 90% школ и гимназий Минска используют электронные журналы и дневники.

Когда в Беларуси появятся государственные электронные дневники? Глава минского комитета по образованию назвала сроки