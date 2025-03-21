«Возможны исключения» - Власти Минска объяснили, когда у школьников могут проверить мессенджеры в телефонах

Опубликовано: 21.03.2025 09:15 , Обновлено: 21.03.2025

Комитет по образованию Мингорисполкома отверг информацию о том, что учителя в столичных школах начали проверять мессенджеры в телефонах. Такая информация без указания конкретных школ, где якобы заметили подобную практику, на днях подняла волну обсуждения в родительских чатах.

Комментируя эти слухи, в комитете по образованию Мингорисполкома заявили, что подобная практика выходит за рамки правового поля, а также заверили, что никаких “установок и требований на проверку мобильных телефонов нет”, передало госагентство “Минск-Новости”.

Однако в профильном комитете отметили, что в исключительных случаях проверка мессенджера в телефоне школьника может быть оправдана и назвали конкретное условие для такой проверки.

“Бывает, что несовершеннолетний оказывается жертвой злодеяния или сам совершает правонарушение. В таких случаях, а также в целях их предупреждения, возможны исключения”, - пояснили в комитете.

[info_b]Кстати, в Минске о нарушениях в отношении учащихся можно сообщить на горячую линию профильного комитета Мингорисполкома:

по телефону +375 17 380-31-52,

в чат-боте Telegram-канала “Учителя столицы”. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что ограничения на использование гаджетов в школах Министерство образования в конце прошлого года прописало в Правилах учащихся. В тексте документа, правовой статус которого, впрочем, не до конца понятен, указано, что ученик обязан выполнять требования учителей и родителей относительно пользования электронными гаджетами и интернет-связи.

Патриотизм, деловой стиль и ограничения гаджетов. Минобразования Беларуси утвердило правила для школьников и родителей