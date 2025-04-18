Минобразования Беларуси объяснило запрет снижать оценку за 1-2 исправления в школьных диктантах и сочинениях

Опубликовано: 18.04.2025 16:04 , Обновлено: 18.04.2025

Министерство образования выступило с разъяснениями по поводу ранее анонсированного изменения в правилах оценки письменных работ по языкам. Напомним, с 1 сентября 2025 года одно-два исправления в контрольных и самостоятельных не должны влиять на итоговую отметку. Как пояснили в ведомстве, цель этой нормы — не снизить требования к детям, а убрать у них страх ошибки.

В комментарии к этому постановлению, опубликованном 18 апреля на Национальном правовом интернет-портале, ведомство напомнило, какие нормы действуют сейчас. При оценке письменных работ по белорусскому и русскому языкам учитывались и всё ещё должны учитываться не только орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, но и «допущенные учащимся исправления».

Это приводило к ситуациям, вызывавшим вопросы у родителей и учеников:

В 3–4 классах можно было лишиться «десятки» за словарный диктант даже без ошибок, если было одно исправление на месте негрубой ошибки (выставлялась «девятка»), или «восьмёрки», если было одно исправление грубой или два исправления негрубых ошибок.

можно было лишиться «десятки» за словарный диктант даже без ошибок, если было одно исправление на месте негрубой ошибки (выставлялась «девятка»), или «восьмёрки», если было одно исправление грубой или два исправления негрубых ошибок. В 5–11 классах за словарный диктант без единой ошибки, но с 3–4 исправлениями на месте орфограмм ученик получал только 7 баллов.

за словарный диктант без единой ошибки, но с 3–4 исправлениями на месте орфограмм ученик получал только 7 баллов. В других работах (текстовые диктанты, изложения, сочинения) наличие исправлений также лишало возможности получить высокие отметки (8, 9, 10).

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Теперь же, с 1 сентября 2025 года, правило будет таким: три и более исправлений в контрольной или тематической самостоятельной работе считаются за одну ошибку . Если исправлений одно или два — они на оценку не влияют .

Официальное обоснование этого шага звучит так: «Данная мера направлена не на снижение требований к объективности оценки работы учащихся, а на создании условий, в которых дети смогут чувствовать себя увереннее и не бояться ошибаться».

Напомним, ещё до анонса изменений белорусская учительница русского языка Алина Цвирко в TikTok объяснила, почему за собственноручное исправление ошибок в диктантах и изложениях ученикам снижают оценки. Кажется, большинство пользователей в комментариях заявили, что именно за это школьники ненавидят учебу. Но были и те, кто поддержал такую систему.

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Другие изменения в правилах аттестации и ЦЭ

Помимо нормы об исправлениях, постановление № 43 внесло и ряд других изменений в правила аттестации и Инструкцию по проведению централизованного экзамена, часть из которых также вступит в силу с 1 сентября 2025 года:

Прописана возможность прохождения итоговой аттестации в иные сроки для учащихся, не явившихся на ЦЭ или получивших неудовлетворительный результат (иными словами, пересдача).

в иные сроки для учащихся, не явившихся на ЦЭ или получивших неудовлетворительный результат (иными словами, пересдача). Теперь возможность освобождения от итоговых испытаний по медицинским показаниям (по перечню заболеваний) распространяется и на выпускников XI классов. Ранее такая норма действовала только для IX классов.

(по перечню заболеваний) распространяется и на выпускников XI классов. Ранее такая норма действовала только для IX классов. Зафиксировано, что для учащихся, осваивающих программу среднего образования в СИЗО, исправительных учреждениях, ЛТП и т. п., итоговые испытания будут проводиться только в виде выпускного экзамена .

. В Инструкцию по ЦЭ введено понятие «репетиция централизованного экзамена» и определён порядок её организации.

и определён порядок её организации. Добавлено уточнение, что участники ЦЭ должны отменять не только неправильные ответы , но и все случайные метки (прочерки, точки) в области ответов части А, чтобы избежать ошибок считывания системой.

, но и все случайные метки (прочерки, точки) в области ответов части А, чтобы избежать ошибок считывания системой. На педработников в аудитории возлагается дополнительная обязанность — при приёме экзаменационных материалов ещё раз сверить соответствие номера варианта бланка ответов номеру варианта работы (для исключения ошибок при раздаче или попыток подмены).

— при приёме экзаменационных материалов ещё раз сверить соответствие номера варианта бланка ответов номеру варианта работы (для исключения ошибок при раздаче или попыток подмены). Использовать средства связи, аудио-, видео-, фотофиксации запрещено теперь не только в самой аудитории , но и во всём пункте проведения ЦЭ.

, но и во всём пункте проведения ЦЭ. Из числа педагогических работников, находящихся в аудитории во время ЦЭ, исключён учитель, преподающий тот учебный предмет , по которому проводится экзамен.

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