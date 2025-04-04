Минобразования Беларуси назвало сроки приёма документов в вузы в 2025 году. Что важно знать?

Опубликовано: 04.04.2025 19:24 , Обновлено: 04.04.2025

Министерство образования определило сроки проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования Беларуси в 2025 году. Соответствующее постановление № 56 принято 26 марта, однако оно ещё не было официально опубликовано. Как только это произойдёт, документ вступит в силу.

Исходя из информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале, основной этап приёма документов на бюджет и платное обучение в большинстве вузов пройдёт с 12 по 17 июля .

При этом для отдельных категорий абитуриентов и направлений предусмотрены другие сроки подачи документов:

С 12 по 19 июля : На сельхознаправления, «Ветеринарию», «Рыбное хозяйство», «Охрану труда» (очно, бюджет и платное).

Во все силовые вузы (Военная академия, Академия и Могилевский институт МВД, Институт погранслужбы, военные факультеты) — только на бюджет. С 12 по 26 июля – для «платников» в Университете гражданской защиты МЧС. С 12 июля по 2 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям на платной основе. С 15 ноября по 5 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля на платной основе. С 12 по 14 июля : Для выпускников профильных классов и Национального детского технопарка, имеющих льготы при поступлении. С 27 июня по 1 июля : Для выпускников «Школы управления» Академии управления и победителей университетских олимпиад, поступающих по соответствующим льготам. С 12 июля по 1 августа – в иных вузах на платной основе.

Внутренние вступительные испытания в вузах (там, где они предусмотрены) планируется провести в промежутке с 18 по 25 июля . Для аграрных вузов (очно) — с 20 по 25 июля , для заочников-аграриев — с 6 по 15 декабря .

Зачисление на бюджет в основные сроки завершится:

2 июля — для победителей олимпиад и выпускников «Школы управления».

— для победителей олимпиад и выпускников «Школы управления». До 22 / 29 июля — в силовых вузах.

— в силовых вузах. До 27 июля — в остальных вузах (кроме заочки аграрных).

— в остальных вузах (кроме заочки аграрных). До 20 декабря — заочники-аграрии.

Зачисление на платное обучение пройдёт:

До 3 августа — в большинстве вузов.

— в большинстве вузов. До 20 декабря — заочники-аграрии.

Постановлением также определены сроки дополнительного набора на бюджетные места (если останутся вакансии) и сроки вступительной кампании для иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Украины, прибывших в Беларусь.

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