Когда и с чем школьника не пустят на ЦЭ? Замминистра образования объяснил белорусам

Опубликовано: 29.03.2025 09:22 , Обновлено: 29.03.2025

Министерство образования напомнило выпускникам и их родителям о правилах проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в этом году, анонсировав некоторые новшества и прояснив нюансы доступа в пункты сдачи. Основные моменты в эфире телеканала «Беларусь 1» разъяснил замминистра образования Александр Кадлубай. Так когда и с чем могут возникнуть проблемы при входе?

Основной акцент чиновник сделал на документе, удостоверяющем личность. Войти в пункт сдачи ЦЭ можно будет строго по нему. Для большинства выпускников таким документом являются паспорт или ID-карта. Без них в общем случае школьника на экзамен не пропустят.

Замминистра также посоветовал проверить его наличие и срок действия заранее, особенно если планируется летний отдых или замена документа.

Что делать, если паспорт/ID-карта утеряны? По словам Кадлубая, в этом случае нужно получить специальную справку установленной формы в органах внутренних дел (ОВД) — по ней тоже пропустят на экзамен. Аналогичная справка из ОВД или миграционной службы понадобится и выпускникам-негражданам, которые не успели оформить вид на жительство. Другие документы, не входящие в официальный перечень, приняты не будут.

Новшество коснулось использования гаджетов. Если раньше запрет на мобильные телефоны, смарт-часы и другие записывающие устройства действовал только в самой аудитории, то теперь ими нельзя пользоваться нигде на территории пункта проведения ЦЭ — даже в коридоре или в фойе. Наличие работающего телефона в любом помещении пункта ЦЭ (кроме места сдачи на хранение) станет основанием для недопуска или удаления с экзамена.

Гаджеты предписано сдавать на входе и забирать только после экзамена. Исключение сделали лишь для устройств, необходимых по медицинским показаниям (например, инсулиновых помп, приборов для мониторинга сахара или сердечного ритма).

Александр Кадлубай также сообщил, что количество пунктов сдачи ЦЭ осталось прежним — 144. Будет организован централизованный подвоз учащихся к этим пунктам по заранее составленным маршрутам. Кроме того, замминистра заверил, что в Минобразования «учли нарекания» прошлого года по поводу долгого ожидания перед началом экзамена и время ожидания «скорректировали».

Напомним, основные дни сдачи ЦЭ в этом году — 26 и 29 мая. Резервные дни — 21 и 23 июня, а также 18 и 20 августа.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, в каких 144 пунктах пройдёт ЦЭ.

Минобразования Беларуси опубликовало список 144 учебных заведений, где пройдёт ЦЭ-2025