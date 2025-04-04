Минобразования смягчило требования для белорусских школьников. За что перестанут снижать оценки?

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Опубликовано: 04.04.2025 11:47 , Обновлено: 04.04.2025

Министерство образования внесло изменения в правила аттестации школьников, одно из которых касается нашумевшей проблемы — снижения оценок за исправления в контрольных и самостоятельных работах по белорусскому и русскому языкам. Напомним, некоторые белорусы недоумевали, почему даже аккуратное исправление неверного на правильное могло негативно повлиять на итоговый балл.

Как следует из постановления Минобразования № 43 от 21 февраля 2025 года, ведомство внесло изменения в постановление «Об аттестации учащихся…».

«При оценке результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам „Беларуская мова“, „Русский язык“ в контрольных и тематических самостоятельных работах три и более исправлений считаются за одну ошибку», — гласит новый пункт правил.

Раньше, напомним, ситуация с исправлениями была более строгой и вызывала вопросы. Многих удивляло, почему желание школьника исправить неправильное на правильное наказывалось снижением оценки, если итоговый вариант написан верно.

Например, в начальной школе только одно исправление на месте негрубой ошибки в словарном диктанте могло «стоить» балла. В старших классах одно-два исправления на месте орфограммы в диктанте могли легко превратить потенциальную «десятку» в «восьмёрку». Похожие подходы применялись и к другим видам письменных работ.

Теперь же Минобразования решило: если ученик исправлял что-либо в своей работе 1 или 2 раза — это на оценку влиять не будет. И только если исправлений набралось три и больше — весь этот «ворох» помарок будет засчитан как одна-единственная ошибка.

Важно отметить, что новые нормы оценки исправлений вступают в силу с начала следующего учебного года — 1 сентября 2025 года. До этого момента действуют старые правила.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусская учительница русского языка и репетитор Алина Цвирко рассказала в TikTok, почему за собственноручное исправление ошибок в диктантах и изложениях ученикам снижают оценки. Кажется, большинство пользователей в комментариях заявили, что именно за это школьники ненавидят учёбу. Но были и те, кто поддержал такую систему.

«Поэтому ненавидят школу» — Учительница объяснила, почему в белорусских школах снижают за это отметки. Не все пользователи оценили