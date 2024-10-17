Минобразования Беларуси предложило освобождать от ЦЭ и разрешить пересдавать экзамены. Кому и по каким причинам?

Опубликовано: 17.10.2024 19:09 , Обновлено: 17.10.2024

В Министерстве образования Беларуси 17 октября рассказали о нововведениях, которые планируют внести в Кодекс об образовании. Так, предложили освобождать одиннадцатиклассников от сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) по медицинским причинам и разрешить пересдавать его. Но не всем.

“В первую очередь это возможность освобождения от ЦЭ учащихся 11-х классов по медицинским показаниям. В настоящее время освобождение от итоговой аттестации актуально лишь для учащихся 9-х классов”, - рассказала заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

По ее словам, ведомство предложило разрешить пересдавать ЦЭ в августе абитуриентам, которые получили 0 баллов. Каржова пояснила, что сегодня сдавшие на 0 не могут получить сертификат экзамена и даже аттестат, им выдают только справку об обучении. “А аттестат — на следующий год, когда выпускник пройдет итоговую аттестацию в порядке экстерната”, - передало слова представителя Минобразования агентство “Минск-Новости”.

Также профильное министерство запланировало закрепить проведение репетиций централизованного экзамена. Два раза такую репетицию уже проводили, и “эта практика себя оправдала”, считает Каржова.

Напомним, что репетиционное тестирование (РТ) в стране проходит уже давно и регулярно. А недавно начался первый этап РТ в этом учебном году.

В Беларуси началась регистрация на репетиционное тестирование. Как записаться и сколько придется заплатить?

К слову, ранее Telegraf.news писал, что на прошедшей вступительной кампании право пересдать ЦЭ дали абитуриентам, которые нарушили правила его проведения (например, списывали) и, соответственно, не сдали испытание. “В этом году такие ребята смогут сдать централизованный экзамен 19 и 21 августа. В прошлом году они имели право сдать его только через год”, - отмечал в марте министр образования Андрей Иванец.

Но так как пересдачу организовали во второй половине августа, поступить после нее в вузы уже было нельзя: вступительная кампания к тому моменту там завершилась. Однако продолжалась еще в колледжах.

Иванец рассказал, что абитуриенты-«нарушители» в Беларуси смогут пересдать ЦЭ в этом же году