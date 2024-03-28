Иванец рассказал, что абитуриенты-"нарушители" в Беларуси смогут пересдать ЦЭ в этом же году

Опубликовано: 28.03.2024 18:45 , Обновлено: 28.03.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец на пресс-конференции сообщил, что в этом году абитуриенты, которые нарушили правила проведения централизованного экзамена (ЦЭ), смогут пересдать испытание в августе, а не в следующем году, как было раньше.

“Мы сделали небольшой шаг навстречу тем ребятам, которые нарушили инструкцию при сдаче централизованного экзамена: были задержаны комиссией за списывание, использование мобильных телефонов. В этом году такие ребята смогут сдать централизованный экзамен 19 и 21 августа. В прошлом году они имели право сдать его только через год”, - рассказал Иванец.

Эти дни предусмотрели не только для “нарушителей”, но и для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЦЭ в установленные и резервные дни.

“Хочу обратиться и к родителям, и к выпускникам, чтобы никто не думал, что это большое благо. По одной простой причине, что иные сроки установлены таким образом, чтобы ребята имели возможность поступить только в колледж. К тому времени вступительная кампания в вузах закончится”, - отметил министр образования.

В 2024 году 27 мая пройдет ЦЭ по предмету на выбор (сдают только нынешние одиннадцатиклассники) и ЦТ (сдают те, кто окончил школу, или колледж, или профтехучилище в прошлых годах), 30 мая - ЦЭ по белорусскому и русскому языкам и ЦТ. Также для сдачи ЦТ выделили 3 и 6 июня.

21 и 23 июня - резервные дни для сдачи ЦЭ и ЦТ (для тех, кто пропустил по уважительным причинам).

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