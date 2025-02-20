МАРТ предложил белорусам пожаловаться на сельскую торговлю. Куда звонить?

Опубликовано: 20.02.2025 19:13 , Обновлено: 20.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси объявило о проведении «горячей линии» 21 февраля 2025 года, на которую граждане могут позвонить и сообщить о нарушениях в работе магазинов в сельской местности. Цель — контроль за торговым обслуживанием населения и оперативное реагирование на проблемы.

Жители разных областей Беларуси смогут сообщить о нарушениях или внести предложения по улучшению работы сельских магазинов по следующим телефонам:

Брестская область: 8-0162-40-71-76

Витебская область: 8-0212-63-95-22

Гомельская область: 8-0232-53-70-31

Гродненская область: 8-0152-68-49-77

Минская область: 8-017- 325-39-68

Могилёвская область: 8-0222-74-57-66

В МАРТ при этом подчеркнули, что не стоит ждать письменные ответы на поступившие жалобы, поскольку они не попадает под закон «Об обращениях граждан и юридических лиц».

В последнее время МАРТ активно отчитывается о мерах регулирования торговли и защиты прав потребителей.

К примеру, мы сообщали о многочисленных нарушениях, выявленных в одной из крупных торговых сетей, широко представленной на территории страны.

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Днями ранее ведомство проверило и другую торговую сеть, популярную у белорусов.

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Также Министерство опубликовало документ, в котором перечислены допустимые для продавцов в Беларуси в текущем году повышения цен.

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Ранее журналисты Telegraf.news также рассказывали об идеях Белкоопсоюза, как привлечь покупателей в сельпо.

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Кстати, о Wildberries. МАРТ этой площадке также уделил особое внимание.

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