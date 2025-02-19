На сколько в 2025 году могут вырасти цены? МАРТ Беларуси установил лимит на каждый месяц
Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило ежемесячные показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары в течение 2025 года. Соответствующее постановление №4 от 27 января 2025 года опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.
Согласно документу, рост цен на потребительные товары, которые перечислены в постановлении Совета министров Беларуси №713 , по отношению к декабрю 2024 года не должен превышать следующие показатели на протяжении 2025 года:
- в январе — 0,7%,
- в феврале — 1,9%,
- в марте — 2,2%,
- в апреле — 2,7%,
- в мае — 3%,
- в июне — 3,3%,
- в августе — 3,4%,
- в сентябре — 3,7%,
- в октябре — 4,1%,
- в ноябре — 4,4%,
- в декабре — 5%.
Однако речь идёт только о тех продуктах и потребительских товарах, цены на которые регулируются государством. На сегодняшний день это:
- говядина,
- свинина,
- мясной фарш,
- колбасные изделия и копчёности,
- сосиски и сардельки,
- рыбные консервы,
- молоко,
- творог,
- сыр,
- сливочное и растительное масло,
- яйца и др.
[info_b]С полным списком товаров, на которые распространяется госрегулирование, можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200713” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link][/info_b]
К слову, сейчас производители должны согласовывать повышение отпускных цен с госорганами (хотя есть и исключения — например, можно делать это без согласования, если ежемесячный рост не превышает 0,3%).
Однако даже после согласования МАРТ может отменить повышение — в случаях невыполнения установленного параметра по инфляции и (или) влияния на рост инфляции по потребительским товарам, относящимся к тем видам, которые занимают более 0,05% в структуре потребительских расходов населения и в отношении которых превышен показатель ежемесячного допустимого роста цен, который определили в МАРТ.
Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал, когда белорусам придут первые после повышения тарифов на услуги ЖКХ “потяжелевшие” жировки, и какой будет средняя сумма для “стандартной квартиры”.
В МАРТ озвучили сумму жировки на «стандартную квартиру» белорусов
Также мы рассказывали, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заключило с белорусскими предприятиями, которые занимаются оказанием услуг сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, соглашение, в котором прописано, что тарифы на связь в стране пока повышать не будут.
Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси