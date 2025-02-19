На сколько в 2025 году могут вырасти цены? МАРТ Беларуси установил лимит на каждый месяц

Опубликовано: 19.02.2025 07:52 , Обновлено: 19.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило ежемесячные показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары в течение 2025 года. Соответствующее постановление №4 от 27 января 2025 года опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, рост цен на потребительные товары, которые перечислены в постановлении Совета министров Беларуси №713 , по отношению к декабрю 2024 года не должен превышать следующие показатели на протяжении 2025 года:

в январе — 0,7%,

в феврале — 1,9%,

в марте — 2,2%,

в апреле — 2,7%,

в мае — 3%,

в июне — 3,3%,

в августе — 3,4%,

в сентябре — 3,7%,

в октябре — 4,1%,

в ноябре — 4,4%,

в декабре — 5%.

Однако речь идёт только о тех продуктах и потребительских товарах, цены на которые регулируются государством. На сегодняшний день это:

говядина,

свинина,

мясной фарш,

колбасные изделия и копчёности,

сосиски и сардельки,

рыбные консервы,

молоко,

творог,

сыр,

сливочное и растительное масло,

яйца и др.

[info_b]С полным списком товаров, на которые распространяется госрегулирование, можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200713” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link][/info_b]

К слову, сейчас производители должны согласовывать повышение отпускных цен с госорганами (хотя есть и исключения — например, можно делать это без согласования, если ежемесячный рост не превышает 0,3%).

Однако даже после согласования МАРТ может отменить повышение — в случаях невыполнения установленного параметра по инфляции и (или) влияния на рост инфляции по потребительским товарам, относящимся к тем видам, которые занимают более 0,05% в структуре потребительских расходов населения и в отношении которых превышен показатель ежемесячного допустимого роста цен, который определили в МАРТ.

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал, когда белорусам придут первые после повышения тарифов на услуги ЖКХ “потяжелевшие” жировки, и какой будет средняя сумма для “стандартной квартиры”.

В МАРТ озвучили сумму жировки на «стандартную квартиру» белорусов

Также мы рассказывали, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заключило с белорусскими предприятиями, которые занимаются оказанием услуг сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, соглашение, в котором прописано, что тарифы на связь в стране пока повышать не будут.

Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси