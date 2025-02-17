Не только просрочка. МАРТ проверил магазины известной белорусской торговой сети

Опубликовано: 17.02.2025 21:50 , Обновлено: 25.04.2025

Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) пришли с проверкой в магазины торговой сети "Соседи" в разных городах Беларуси. В ведомстве рассказали, что же нашли специалисты в торговых точках.

“Контрольно-аналитические мероприятия” [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/mart-zashel-v-sosedi/” target=“_blank” rel=“noopener”] провели [/link] в магазинах сети в Могилеве, Витебске, Минске, Лиде и не только. В 86% проверенных торговых точек сотрудники МАРТ, как утверждают в ведомстве, нашли нарушения закона. Вот что именно:

продажа товаров с истекшими сроками годности,

несоблюдение обязательных ассортиментных перечней,

отсутствие необходимых средств измерений,

ненадлежащее оформление ценников,

отсутствие информации для потребителей.

[info_b]По информации из Торгового реестра, в Беларуси под маркой «Соседи» работает больше 250 магазинов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ признал рекламу игрушек “Трешики” в магазинах торговой сети “Соседи” “неэтичной”. Рекламодателю ООО “ЛибретикГрупп” (которое и владеет сетью) выдали предписание об устранении нарушения.

«Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете» — МАРТ признал рекламу сети «Соседи» «неэтичной»