Wildberries ответил на требования МАРТ убрать с продажи «запрещенные товары»

Опубликовано: 20.02.2025 11:34 , Обновлено: 20.02.2025

В компании Wildberries прокомментировали журналистам Telegraf.news требование Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) убрать с продажи ряд "запрещенных" товаров и устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей.

Официальный пресс-секретарь Wildberries в Беларуси Ксения Куницкая заверила, что их торговая площадка “соблюдает нормы действующего законодательства РБ и всегда сотрудничает с государственными органами по устранению нарушений, а также с особым вниманием относится к безопасности и качеству продукции, представленной на платформе”.

Представитель маркетплейса также отметила, что WB регулярно “информирует своих партнеров о правилах работы с маркетплейсом, а также предупреждает, какая продукция запрещена к продаже на внутренних ресурсах площадки”. Одновременно с этим в Wildberries заявили, что рассчитывают на добросовестность селлеров: “Принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства Республики Беларусь и интернет-площадки”.

Ксения Куницкая также подчеркнула, что их платформа “регулярно мониторит онлайн-витрину на наличие запрещенных товаров, и в случае обнаружения таковых блокирует карточки, не допуская к реализации”. Она уточнила некоторые внутренние технические нюансы: “Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям выявлять подобные товары и незамедлительно скрывать их с витрины”.

Напоследок компания пообещала внимательно изучить последние акты МАРТ и предпринять все необходимые действия для устранения допущенных нарушений.

“Карточки с товарами, фигурирующие в требовании МАРТ от 19.02.2025, уже скрыты с онлайн-витрины площадки”, – подытожила пресс-секретарь.

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Фото иллюстрационное

Что потребовал убрать МАРТ?

Напомним, “запрещенными”, по заключению МАРТ, признали парфюмерию и косметику, произведенные в странах, которые “ввели санкции и проводят недружественную политику” в отношении Беларуси.

Кроме того, в министерстве заявили, что нашли и другие нарушения:

недостаток информации о многих изготовителях реализуемых на площадке товаров;

отсутствие на главной странице интернет-магазина информации о способах оплаты товаров;

возвращение денег за отказ от товаров на баланс личного кабинета, а не карту потребителя;

и другое.

Подробнее об этом Telegraf.news писал ранее.

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