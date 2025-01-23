Белкоопсоюз решил привлекать клиентов в сельпо с помощью Wildberries и Ozon

Опубликовано: 23.01.2025 12:24 , Обновлено: 23.01.2025

Белкоопсоюз решил не воевать с гигантами онлайн-торговли Wildberries и Ozon, а, наоборот, «подружиться» с ними, чтобы заманить покупателей в свои сельские магазины. Об этом рассказала председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич.

В некоторых регионах в магазинах потребкооперации уже открылись пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов. Идея простая: пришёл человек за посылкой, заодно и хлеба с молоком прикупил.

«В отдельных регионах мы рассматриваем как привлечение к нам потока покупателей [то, что] в наших объектах мы можем открывать пункты выдачи того же Wildberries или Ozon», — поделилась планами Короткевич, передало российское информагентство Sputnik.

Короткевич отметила, что Белкоопсоюз «не бросил» даже самые маленькие и нерентабельные деревни. Автолавки колесят по всей стране, преодолевая в год более 14 миллионов километров. По её словам, они обслуживают 13 800 населённых пунктов, причём в 5 тысячах из них живёт меньше 10 человек. Есть и такие деревни, где остался всего один житель, но автолавка приезжает и туда.

«Это, конечно, не окупается, и нужны какие-то компенсации», — признала глава Белкоопсоюза.

По словам Короткевич, идею ввести специальный сбор с крупных торговых сетей в пользу сельской торговли пока отложили. Вместо этого Белкоопсоюз получает поддержку от облисполкомов, компенсации на топливо и обновление автопарка.

«Мы начали давать льготные кредиты, которые идут на расчёты с нашими производителями. Это помогло наполнить магазины товарами и решить проблему „пустых полок“ в некоторых регионах», — рассказала руководитель организации.

В прошлом году Белкоопсоюз открыл 13 новых магазинов, 15 точек общепита, возобновил работу 50 торговых объектов и модернизировал ещё 55, сообщило инфорамгентство.

Ранее Telegraf.news писал, что с 20 января бонусная программа «Еплюс», ранее действовавшая только в магазинах «Евроопт», начала работать и в другой сети гастрономов.

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