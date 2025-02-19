МАРТ Беларуси потребовал от Wildberries убрать с продажи "запрещенные товары". Это какие?

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Опубликовано: 19.02.2025 12:50 , Обновлено: 20.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси нашло в интернет-магазине Wildberries "запрещенные товары" и нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. Ведомство потребовало в том числе убрать с продажи эти товары.

“Запрещенными товарами” в МАРТ назвали парфюмерию, косметику и пр., выпущенные в странах, которые ввели санкции и проводят “недружественную политику в отношении Беларуси”. На Wildberries, как утверждают в министерстве, продавали такие товары. Вот какие еще нарушения нашли там сотрудники ведомства:

отсутствие информации о многих изготовителях продаваемых товаров,

на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров,

возврат денег на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя,

другие нарушения.

“МАРТ 18 февраля 2025 г. предписало Wildberries устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей и 19 февраля 2025 г. выдало требование о прекращении реализации запрещенных товаров”, - [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/mart-snova-zaglyanul-na-vayldberriz-a-tak-mozhno-bylo-/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в ведомстве.

[info_b]По информации МАРТ, у интернет-магазина Wildberries (продавец ООО «ИМВБРБ») в Беларуси больше 2 тыс. пунктов выдачи заказов (своих и партнерских). Как утверждают в ведомстве, к ним и в исполкомы с жалобами на работу этого интернет-магазина в 2022 году пришло около 1,5 тыс. обращений граждан, в 2023-м – 2 тыс., в 2024-м – 1 тыс., по состоянию на 19 февраля 2025-го – больше 100. [/info_b]

Обновлено В компании Wildberries прокомментировали журналистам Telegraf.news требование МАРТ.

Wildberries ответил на требования МАРТ убрать с продажи «запрещенные товары»

Ранее Telegraf.news писал, что Генеральная прокуратура потребовала в октябре 2024 года от директора интернет-магазина Wildberries в Беларуси “устранить причины и условия” для продажи белорусам беспилотников, авиационных моделей и запчастей к ним.

Генпрокуратура потребовала от Wildberries «устранить условия» для продажи белорусам беспилотников и запчастей к ним