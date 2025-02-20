МАРТ нашёл нарушения в 96% проверенных магазинах сети "Копеечка"

Опубликовано: 20.02.2025 11:14 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси провело "контрольно-аналитические мероприятия" торговой сети "Копеечка", которая принадлежит ЗАО "Доброном". В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе мониторинга обнаружили нарушения в 96% проверенных магазинов.

Сколько именно торговых точек проверили специалисты, в МАРТ не рассказали. Зато уточнили, что на сегодняшний день в Торговом реестре Беларуси числятся более 1100 розничных объектов сети “Копеечка”. Так или иначе, в тех 96%, куда наведались эксперты, были выявлены нарушения, в том числе касающиеся продуктов с истёкшим сроком годности.

“По результатам контрольно-аналитических мероприятий нарушения установлены в 96% объектах, подвергнутых мониторингу. Направлены рекомендации об устранении нарушений, выданы предписания о запрете реализации продукции с истёкшим сроком годности”, — сообщили в министерстве.

[info_b]Редакция Telegraf.news уже обратилась за комментарием в пресс-службу торговой сети “Копеечка” и опубликует комментарий, как только получит ответ.[/info_b]

К слову, накануне тот же МАРТ нашёл в Интернет-магазине Wildberries “запрещённые товары” и нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. Ведомство потребовало немедленно убрать их с маркетплейса.

МАРТ Беларуси потребовал от Wildberries убрать с продажи «запрещенные товары». Это какие?