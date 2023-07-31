Лукашенко обязал белорусов возмещать стоимость льготного жилья. Но не всех

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Опубликовано: 31.07.2023 18:59 , Обновлено: 31.07.2023

Александр Лукашенко 31 июля подписал Указ № 239 "О возмещении оказанной государственной поддержки". Документ определяет случаи, когда нужно возместить господдержку на строительство жилья.

В Указе говорится, что белорусам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и «направленным на строительство по месту военной и государственной гражданской службы, работы в госоргане», господдержка может быть представлена только при условии последующей отработки не менее десяти лет на такой службе (работе).

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Если же это условие не соблюдено, то такой человек обязан возместить оказанную ему и членам его семьи господдержку.

При этом возмещать придется только если человек уволился с военной и государственной гражданской службы, работы в госоргане по собственному желанию или “по дискредитирующим обстоятельствам”.

Также в указе есть перечень категорий людей, на которых не распространяется это требование: это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, люди, достигшие пенсионного возраста или выслуги лет, уволенные по состоянию здоровья.

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6 декабря 2022 года Александр Лукашенко тоже предложил дать право выкупа арендного жилья так называемым «сверхпервочередникам»:

Лукашенко предложил дать «сверхпервочередникам» право выкупать арендное жилье

«Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя, — это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции… Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма (по крайней мере, из этого надо исходить). Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно», — заявил он тогда.

В итоге, право не просто выкупать арендное жильё, а получать его в собственность без оплаты его стоимости, получили белорусские военнослужащие и силовики:

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Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко рассказал, когда медикам разрешат выкупать арендное жилье:

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