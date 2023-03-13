Стало известно, где в Беларуси построят дома для очередников в 2023 году. Список

Опубликовано: 13.03.2023 15:16 , Обновлено: 13.03.2023

Министерство архитектуры и строительства Беларуси опубликовало постановление №19 от 27 февраля 2023 года «Об установлении перечней жилых домов». В нем прописано, где планируют построить дома по льготным кредитам в 2023 году.

Документом установили 5 различных списков жилых многоквартирных и индивидуальных домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Еще 5 перечней, утвержденных постановлением, — жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году запланировано в сельскохозяйственных организациях.

В списках обозначены названия и места строительства домов и объем льготных кредитных ресурсов.

[info_b]Ознакомиться со всеми перечнями можно по ссылке.[/info_b]

Как ранее писал Телеграф, в Минстрое предложили не продлять в 2023 году некоторые льготы для госзастройщиков.

Также в ведомстве рассказали, почему белорусы стали отказываться от долевого строительства.