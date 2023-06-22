"Не совсем время подходящее" - Лукашенко рассказал, когда медикам разрешат выкупать арендное жилье

Опубликовано: 22.06.2023 14:38 , Обновлено: 22.06.2023

Александр Лукашенко 22 июня на встрече с руководством Совета министров Беларуси затронул тему предоставления медикам права выкупать в собственность арендное жилье. Поручение проработать эту возможность он сам дал правительству в 2022 году.

Обращаясь к присутствовавшим на совещании премьер-министру, губернаторам и вице-премьерам, Лукашенко задался вопросом о целесообразности и необходимости продажи арендного жилья, сообщили в пресс-службе президента.

“Зачем создавали это арендное жилье? Строили люди, покупали, пускай бы строили и покупали. Но если мы создаем арендное жилье, зачем его продавать? Я просто ставлю вопрос, давайте обсудим”, - обратился Лукашенко к руководству Совмина.

[info_b] В настоящее время, согласно статье 72 Жилищного кодекса Беларуси, продажа арендного жилья (равно как и жилых помещений социального пользования, жилья в общежитиях, а также специальных жилых помещений) и его отчуждение на безвозмездной основе не разрешается. Исключение сделано указом президента в начале 2023 года для представителей силовых ведомств. [/info_b]

Отметив, что белорусские медики “молодцы, в подавляющем своем большинстве” и “заслуживают внимания”, Лукашенко заявил, что рассмотрение вопроса о предоставлении им права выкупа арендного жилья необходимо отложить.

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“Данное предложение поступило после того, когда было выявлено огромное количество недостатков в сфере здравоохранения. Поэтому не совсем время подходящее”, - пояснил он.

Кроме того, он посчитал необходимым рассматривать этот вопрос “в комплексе”, поскольку существуют и другие категории граждан, проживающие в арендном жилье, у которых также может возникнуть желание выкупить госжильё в собственность.

“Надо рассматривать. И пока мы развернемся, это не завтра будет, конечно. Посмотрим, как здравоохранение приведет себя в чувство и организует те решения, которые мною определены”, - заявил Лукашенко, пояснив, что подробно этот вопрос будет рассматриваться только тогда, “когда министры, правительство доложат, что все недостатки устранены”.

По его словам, все предложения и принимаемые правительством решения должны быть “хорошо продуманными, четкими, ясными” и “обязательно справедливыми для людей”.

В начале 2023 года о том, что медикам скоро позволят выкупать арендное жилье, заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. При этом он ссылался на проект указа, который, по его словам, уже находится в Администрации президента.

Белорусским медикам разрешат выкупать арендное жилье при одном условии — Пиневич

Кому можно выкупать и даже получать бесплатно во владение арендное жилье?

Напомним, 6 декабря 2022 года Александр Лукашенко тоже предложил дать право выкупа арендного жилья так называемым “сверхпервочередникам”.

Лукашенко предложил дать «сверхпервочередникам» право выкупать арендное жилье

“Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя, — это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции… Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма (по крайней мере, из этого надо исходить). Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно”, — заявил он тогда.

В итоге, право не просто выкупать арендное жильё, а получать его в собственность без оплаты его стоимости, получили белорусские военнослужащие и силовики. Соответствующий указ Лукашенко подписал в феврале этого года.

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