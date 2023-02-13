Лукашенко разрешил силовикам получать жилье бесплатно

Опубликовано: 13.02.2023 18:07 , Обновлено: 13.02.2023

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому военнослужащие смогут получать жилье во владение без оплаты его стоимости. Однако сделать это можно будет токо после 25 лет службы.

После 20 лет службы силовики смогут забрать арендное жилье на платной основе. Им необходимо будет выплатить его стоимость в рассрочку на 15 лет. А если экс-силовик не захочет оплачивать жилье, то он все равно сможет им пользоваться на праве аренды “с возможностью продления договора найма до улучшения ими жилищных условий”.

Под военнослужащими в указе “Об арендном жилье для военнослужащих” считаются: “проходящие службу в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, Госпогранкомитете, Службе безопасности президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическом центре при президенте Республики Беларусь, Комитете государственного контроля, центральных аппаратах Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз, а также в организациях, входящих в систему данных государственных органов или подчиненных им”.

Однако документ вступит в силу не в феврале 2023 года, а через три месяца после его официального опубликования.

В указ, судя по всему (в пресс-службе не упоминаются), не попали другие категории бюджетников. Например, учителя или медики. Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич обещал медикам право выкупа арендного жилья. “О вопросе аренды жилья: проект указа находится в Администрации президента. В проекте есть норма, которая позволит медикам, которые занимают арендное жилье, после 15 лет выкупать его”, – рассказал Дмитрий Пиневич 19 января 2023 года.

Напомним, что Александр Лукашенко еще 6 декабря собрал у себя во дворце совещание по обеспечению жильем одной из категорий “бюджетников”. Там он назвал их “сверхпервочередниками” и предложил внести норму об их праве выкупа арендного жилья. Речь шла о силовиках. Видим, за два месяца власти решили пойти дальше и отдавать жилые метры бесплатно.

Лукашенко предложил дать «сверхпервочередникам» право выкупать арендное жилье