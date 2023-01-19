Белорусским медикам разрешат выкупать арендное жилье при одном условии - Пиневич

Опубликовано: 19.01.2023 08:38 , Обновлено: 19.01.2023

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что медикам скоро позволят выкупать арендное жилье. И назвал одно условие, при котором это будет возможно.

По его словам, проект соответствующего указа уже находится в Администрации президента.

Согласно документу, белорусские медики смогут выкупать арендное жилье. Однако сделать это можно будет только после 15 лет проживания там, сообщил Пиневич. Сколько будут стоить такие квартиры, какие будут условия выкупа, министр не уточнил.

Кстати, ранее глава Минздрава