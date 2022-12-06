Лукашенко предложил дать "сверхпервочередникам" право выкупать арендное жилье

Опубликовано: 06.12.2022 11:24 , Обновлено: 06.12.2022

Александр Лукашенко 6 декабря собрал у себя во дворце совещание по обеспечению жильем одной из категорий "бюджетников". Там он назвал их "сверхпервочередниками" и предложил внести норму об их праве выкупа арендного жилья.

“Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя, - это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции… Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма (по крайней мере, из этого надо исходить). Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно”, - заявил он сидящему перед ним министру внутренних дел Ивану Кубракову.

По словам Александра Лукашенко, многодетные семьи, стоящие на очереди на жилье, а также “люди в погонах” - это “сверхпервоочередники”, которым надо выделять жилье в первую очередь. По его мнению, такие “сверхочередники” будут трудиться усерднее, если будут знать, что им могут дать госжилье.

А для силовиков он предложил пойти ещё дальше и разрешить выкупать арендное жилье. “Военнослужащий должен быть уверен, что после окончания службы он будет обеспечен этим жильем”, - заявил Александр Лукашенко.

“Служишь — живи, отслужил нужное количество лет, допустим, 25 положенных лет, — государство должно заранее сказать: мы этому человеку после 25 лет (когда он уходит со службы, увольняется в запас или по еще каким-то объективным причинам) бесплатно отдаем эту квартиру, жилье или он 3% должен уплатить, или по остаточной стоимости? Думаю, что нам надо идти на это радикально», - предложил он.

[info_b]На данный момент, согласно нормам статьи 72 Жилищного кодекса Республики Беларусь, арендное жилье отчуждению не подлежит, если иное не установлено президентом Республики Беларусь.

В исключительных случаях арендное жилье может быть передано в собственность граждан по решению главы государства Республики Беларусь (статья 4 Жилищного кодекса). Предложение о праве выкупа арендного жилья белорусами озвучили на ВНС в начале 2021 года.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин 3 января сообщил, что некоторым белорусам разрешат выкупить арендное жилье, которое им выделило государство. Однако пока в качестве эксперимента.

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