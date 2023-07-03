Минским очередникам предложили квартиры в 157 километрах от столицы. Почем?

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Опубликовано: 03.07.2023 10:32 , Обновлено: 03.07.2023

Жителям Минска, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, предложили уехать из столицы и поселиться в 157 километрах в районном центре Ляховичи в Брестской области. Чиновники не объяснили, чем обосновано такое решение.

В то же время, количество квартир в Ляховичах, которые выделили для минчан, ограничено. Там предлагают всего 37 апартаментов в 60-квартирном доме в 5 этажей высотой, но зато с лифтом.

Квадратный метр нуждающимся в жилье минчанам обойдется в Ляховичах в 1763,62 рубля без отделки (примерно 580 долларов) и 1 949,09 рубля с отделкой (примерно, 640 долларов). Дом, кстати, ещё не построен, но его обещают сдать в октябре 2023 года.

Заявления от минчан принимаются администрациями районов столицы по 18 июля.

Для сравнения, на начало 2023 года стоимость квадратного метра для льготников в Минске составляла оставляет 2200–2300 рублей.