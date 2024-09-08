Когда в Беларуси спадёт жара и придут дожди? Синоптики предупредили о фронтальном разделе из Польши
Белгидромет продлил ещё как минимум на день действие красного уровня опасности из-за высокого риска пожаров для двух белорусских регионов. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Узнали, как долго Беларуси ещё ждать дождей и спадёт ли 30-тиградусная жара на следующей неделе.
Белгидромет продлил красный уровень для двух областей Беларуси
Действие штормового предупреждения для Гомельской и Могилевской областей Белгидромет продлил до следующего вторника, 10 сентября. Всё это время, согласно прогнозам специалистов, на большей части территории этих двух регионов установится “чрезвычайная пожарная опасность” (5 класс горимости).
В связи с этим во всех районах страны ввели либо ограничения, либо полный запрет на посещение лесов, за нарушение которых белорусам грозит штраф.
[info_b]Следить за изменением ситуации в белорусских лесах можно на официальном сайте Минлесхоза по [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link], а о штрафах, которые могут получить белорусы в лесу, можно прочесть в нашем материале здесь.[/info_b]
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Какой будет погода на следующей неделе, с 9 по 15 сентября?
В ближайшие два дня, судя по прогнозам синоптиков, существенных осадков не стоит ожидать ни в одной из областей страны, а температура будет держаться в пределах значений прошлой недели: минимальная ночью - в диапазоне +7..+14°С, максимальная днём - от +23°С до +29°С.
Однако, уже во вторник, 10 сентября, западные районы страны, согласно прогнозу Белгидромета, должны почувствовать на себе “влияние фронтального раздела, перемещающегося с юго-востока Польши”. Большинству регионов страны синоптики спрогнозировали лишь переменную облачность, однако, по западу страны уже могут пройти кратковременные дожди и даже с грозами.Как следствие, чуть понизятся и дневные максимумы в этих районах - до +18..+20°С, тогда как в целом по стране будет сохраняться достаточно жаркая погода - от +21°С до +28°С.
Предварительным прогнозом на вторую половину недели в эфире гостелеканала ОНТ поделился белорусский синоптики Дмитрий Рябов. По его словам, более влажные и прохладные воздушные массы очередного холодного атмосферного фронта начнут поступать в Беларусь лишь ближе к середине недели. К этому времени дожди с грозами можно ожидать уже и на северо-востоке Беларуси, при этом на юго-западе по-прежнему будет жарко - до +29°С.
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В целом, дожди, по словам Рябова, будут “локальные”, а к выходным их и вовсе уже не прогнозируется. По предварительному прогнозу, который синоптики, как правило, корректирую в течение недели, следующие выходные будут без существенных осадков и резкого похолодания не предвидится - ночью в диапазоне +11..+17°С, днём 14 и 14 сентября до +11°С по западу и до +29°С по юго-востоку.
Когда ждать настоящей осени и второго бабьего лета?
Рябов также поделился предварительным долгосрочным прогнозом на предстоящую осень, исходя из данных мировых прогностических центров. По его словам, она в Беларуси будет “умеренно теплой”, и сентябрь, и октябрь прогнозируются на один-два градуса теплее нормы. Кроме того, специалист спрогнозировал в первой половине осени вероятный “недобор осадков”.
[info_b]Напомним, долгосрочные прогнозы синоптиков являются предварительными и не могут быть точными. Специалисты корректируют свои прогнозы, исходя из изменения метеорологической ситуации, а более точные прогнозы дают лишь на 1-3 дня вперёд.[/info_b]
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По словам Рябова, сейчас в Беларуси установилось так называемое “бабье лето”, начавшееся аккурат с наступлением календарной осени.ю Второй такой “летний” период белорусам следует ожидать в октябре, предупредил специалист.
А вот ноябрь, по словам Рябова, станет “самым неприятным и ненастным осенним месяцем”. К этому времени температура, по его словам, должна вернуться к климатической норме, а погода станет преимущественно пасмурной, ветреной и сырой погоды. При этом осадков планируется в ноябре, наоборот, больше климатической нормы.
“Во второй половине осени быстрая смена погоды во второй половине осени будет сопровождаться ненастьем, сильными дождями и порывистым ветром. Погода становится всё более неустойчивая. И, как правило, на смену ненастью всегда приходит арктическое вторжение - с заморозками и даже первым снегом,” - озвучил свой прогноз на эту осень Рябов.
Он подчеркнул, что средняя дата формирования временного снежного покрова приходится на конец октября -именно тогда, по его словам, будут “открыты ворота в предзимье”.
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