Когда в Беларуси спадёт жара и придут дожди? Синоптики предупредили о фронтальном разделе из Польши

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Опубликовано: 08.09.2024 10:51 , Обновлено: 08.09.2024

Белгидромет продлил ещё как минимум на день действие красного уровня опасности из-за высокого риска пожаров для двух белорусских регионов. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Узнали, как долго Беларуси ещё ждать дождей и спадёт ли 30-тиградусная жара на следующей неделе.

Белгидромет продлил красный уровень для двух областей Беларуси

Действие штормового предупреждения для Гомельской и Могилевской областей Белгидромет продлил до следующего вторника, 10 сентября. Всё это время, согласно прогнозам специалистов, на большей части территории этих двух регионов установится “чрезвычайная пожарная опасность” (5 класс горимости).

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 9 сентября

В связи с этим во всех районах страны ввели либо ограничения, либо полный запрет на посещение лесов, за нарушение которых белорусам грозит штраф.

[info_b]Следить за изменением ситуации в белорусских лесах можно на официальном сайте Минлесхоза по [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link], а о штрафах, которые могут получить белорусы в лесу, можно прочесть в нашем материале здесь.[/info_b]

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза, по состоянию на утро 8 сентября

Белгидромет озвучил «летний» прогноз на выходные. Посмотрели, где белорусы могут покупаться в начале сентября

Какой будет погода на следующей неделе, с 9 по 15 сентября?

В ближайшие два дня, судя по прогнозам синоптиков, существенных осадков не стоит ожидать ни в одной из областей страны, а температура будет держаться в пределах значений прошлой недели: минимальная ночью - в диапазоне +7..+14°С, максимальная днём - от +23°С до +29°С.

Однако, уже во вторник, 10 сентября, западные районы страны, согласно прогнозу Белгидромета, должны почувствовать на себе “влияние фронтального раздела, перемещающегося с юго-востока Польши”. Большинству регионов страны синоптики спрогнозировали лишь переменную облачность, однако, по западу страны уже могут пройти кратковременные дожди и даже с грозами.Как следствие, чуть понизятся и дневные максимумы в этих районах - до +18..+20°С, тогда как в целом по стране будет сохраняться достаточно жаркая погода - от +21°С до +28°С.

Предварительным прогнозом на вторую половину недели в эфире гостелеканала ОНТ поделился белорусский синоптики Дмитрий Рябов. По его словам, более влажные и прохладные воздушные массы очередного холодного атмосферного фронта начнут поступать в Беларусь лишь ближе к середине недели. К этому времени дожди с грозами можно ожидать уже и на северо-востоке Беларуси, при этом на юго-западе по-прежнему будет жарко - до +29°С.

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В целом, дожди, по словам Рябова, будут “локальные”, а к выходным их и вовсе уже не прогнозируется. По предварительному прогнозу, который синоптики, как правило, корректирую в течение недели, следующие выходные будут без существенных осадков и резкого похолодания не предвидится - ночью в диапазоне +11..+17°С, днём 14 и 14 сентября до +11°С по западу и до +29°С по юго-востоку.

Инфографика ОНТ























Когда ждать настоящей осени и второго бабьего лета?

Рябов также поделился предварительным долгосрочным прогнозом на предстоящую осень, исходя из данных мировых прогностических центров. По его словам, она в Беларуси будет “умеренно теплой”, и сентябрь, и октябрь прогнозируются на один-два градуса теплее нормы. Кроме того, специалист спрогнозировал в первой половине осени вероятный “недобор осадков”.

[info_b]Напомним, долгосрочные прогнозы синоптиков являются предварительными и не могут быть точными. Специалисты корректируют свои прогнозы, исходя из изменения метеорологической ситуации, а более точные прогнозы дают лишь на 1-3 дня вперёд.[/info_b]

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По словам Рябова, сейчас в Беларуси установилось так называемое “бабье лето”, начавшееся аккурат с наступлением календарной осени.ю Второй такой “летний” период белорусам следует ожидать в октябре, предупредил специалист.

А вот ноябрь, по словам Рябова, станет “самым неприятным и ненастным осенним месяцем”. К этому времени температура, по его словам, должна вернуться к климатической норме, а погода станет преимущественно пасмурной, ветреной и сырой погоды. При этом осадков планируется в ноябре, наоборот, больше климатической нормы.

“Во второй половине осени быстрая смена погоды во второй половине осени будет сопровождаться ненастьем, сильными дождями и порывистым ветром. Погода становится всё более неустойчивая. И, как правило, на смену ненастью всегда приходит арктическое вторжение - с заморозками и даже первым снегом,” - озвучил свой прогноз на эту осень Рябов.

Он подчеркнул, что средняя дата формирования временного снежного покрова приходится на конец октября -именно тогда, по его словам, будут “открыты ворота в предзимье”.

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