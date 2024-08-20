"Мне ничего не пришло, что не так?" - В МЧС ответили белорусам на удивленные вопросы об СМС-рассылке

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Опубликовано: 20.08.2024 19:44 , Обновлено: 20.08.2024

МЧС Беларуси опубликовало в своем аккаунте TikTok ролик, где ведомство отреагировало на видео населения, размещенные после СМС-оповещения 18 августа. Там люди удивились необычному предупреждению от министерства.

Напомним, в воскресенье МЧС предупредило белорусов о сильной жаре, шквалистом ветре, ливнях, грозах и граде одновременно. Во вторник, 20 августа, ведомство прислало сообщения другого содержания: “Завтра возможны опасные природные явления. Следите за прогнозом погоды”.

В опубликованном в TikTok ролике привели шутки белорусов: “МЧС Беларуси перечислило на всякий случай все, что может быть, чтобы не ошибиться”. Потом показали видеофрагменты, на которых видно, что прогноз ведомства отчасти сбылся: где-то ливнями затопило улицы, где-то сверкали молнии.

“Оповещали, оповещаем и будем оповещать”, - пообещали в ролике МЧС.

“Не переставайте оповещать, у меня хоть создается впечатление, что мне кто-то пишет”, - написала одна комментаторша под роликом.

“Предлагаю присылать нам мемчики в качестве оповещений, я думаю, многие будут не против”, - предложил другой.

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Кто-то же рассказал, что никакого сообщения от МЧС не получил: “Мне ничего не пришло, что не так?”

Другой пользователь TikTok предложил рассылать оповещения о погоде по региональному принципу: где ожидается то или иное явление, жителям той местности и писать об этом.

“Жду СМС: завтра возможен ураган, можете не идти на работу”, - пошутил еще один юзер.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Белгидромет объявил на 21 августа красный уровень опасности для одной области Беларуси. Там, по информации синоптиков, температура воздуха во многих районах поднимется до +35°С. В то же время на остальной территории Республики сохранится оранжевый уровень опасности.

До +35°С. Белгидромет предупредил белорусов о красном уровне опасности. Где?