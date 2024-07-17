"Зона повышенной опасности" - Минлесхоз призвал белорусов не ходить в леса ближайшие недели

Опубликовано: 17.07.2024 14:46 , Обновлено: 17.07.2024

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси призвали белорусов не ходить в леса ближайшие две-три недели. Во-первых, там много бурелома из-за обрушившегося на разные области страны шторма 13 и 14 июля. Во-вторых, опасность представляют высокие температуры воздуха, которыми "удивляет" это лето.

“В данный момент ведется разработка буреломов и ветровалов. Кроны деревьев могут висеть и в любой момент упасть в лучшем случае под ноги. Сейчас лес - это зона повышенной опасности”, - заявил консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко на пресс-конференции.

Он отдельно акцентировал внимание на грибниках, так как они “не смотрят вверх, а собирают дары природы внизу”. Бойко также рассказал, что теплые потоки воздуха из Африки принесли с собой температуры до 37°С. И конечно, вместе с воздухом прогревается лес.

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“Любая искра, любое неправильное поведение с огнем может привести к непоправимым последствиям, за которыми, естественно, будет следовать как административная ответственность, так и уголовная”, - дополнил представитель Минлесхоза.

Как могут наказать за нарушение требований в лесах

Согласно ст. 16.21 КоАП Беларуси, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение грозит штраф до 12 базовых величин (до 480 рублей).

Если же при нарушении требований произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяников, сумма штрафа возрастает до 30 базовых (до 1200 рублей).

К слову, за уничтожение или повреждение торфяников в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена и уголовная ответственность. Так, если природе при этом был причинен ущерб в особо крупном размере, то, согласно ст. 270 УК, можно оказаться в тюрьме на срок до трех лет .

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А за уничтожение или же повреждение леса при неосторожном обращении с огнем, если при этом природе нанесен ущерб тоже в особо крупном размере, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет (ст. 276 УК).

В то же время официальный запрет на посещение лесов по состоянию на 14:25 17 июля действует только в Брагинском районе Гомельской области.

Еще в 48 районах Беларуси посещение лесов ограничили. Это:

Шарковщинский, Городокский, Витебский, Оршанский и Дубровенский районы Витебской области,

Славгородский, Чериковский, Мстиславский, Дрибинский, Горецкий районы Могилевской области,

Житковичский, Октябрьский, Лельчицкий, Мозырский, Ельский, Наровлянский, Хойникский, Лоевский, Речицкий, Гомельский, Добрушский - Гомельской области,

Лунинецкий, Ганцевичский, Пинский, Ивановский, Ивацевичский, Березовский, Дрогичинский, Пружанский - Брестской области,

Гродненский, Щучинский, Мостовский, Дятловский, Новогрудский, Кореличский районы Гродненской области,

Мядельский, Крупский, Борисовский, Березенский, Червенский, Смолевичский, Минский, Пуховичский, Дзержинский, Узденский, Слуцкий, Копыльский, Столбцовский - Минской области.

В леса остальных районов Беларуси можно ходить спокойно.

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