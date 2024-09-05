Белгидромет озвучил "летний" прогноз на выходные. Посмотрели, где белорусы могут покупаться в начале сентября

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Опубликовано: 05.09.2024 12:14 , Обновлено: 05.09.2024

Судя по свежему краткосрочному прогнозу Белгидромета, летняя жара, не пожелавшая покидать страну с приходом календарной осени, продлится как минимум до выходных. Синоптики пообещали, что дневные и ночные температуры будут держаться в летних диапазонах - днём воздух кое-где прогреется до +29°С. Посмотрели, как на этом фоне складывается гидрологическая обстановка на реках и озёрах и где в грядущие выходные белорусы при желании ещё смогут покупаться.

В Белгидромете предупредили, что с пятницы, 6 сентября, по воскресенье, 8 сентября, за погоду в стране продолжит отвечать та самая “область повышенного атмосферного давления”, из-за которой начало осени выдалось таким по-летнему тёплым. Осадков синоптики не прогнозируют, а вот порывистый ветер может усугублять ситуацию.

Ночная температура в эти дни не будет опускаться ниже +6°С, а в юго-западных районах может достигать +14°С. Днём воздух будет прогреваться до +23..+29°С, а по прогнозу специалистов тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie, на Гомельщине можно ожидать все +31°С .

Кстати, ссылаясь на международные прогностические модели, авторы канала Nadvorie спрогнозировали, что период столь тёплой погоды сохранится в Беларуси ещё как минимум неделю - до 12 сентября .

“Тому виной, перестроивший атмосферную циркуляцию обширный блокирующий антициклон “В”, - заявили специалисты, пояснив, что тёплый воздух в Беларусь сейчас поступает из Средней Азии и севера Казахстана.

Можно ли белорусам идти в лес в выходные?

В Белгидромете предупредили, что в связи с сухой погодой во многих районах Беларуси в грядущие выходные угроза возникновения лесных пожаров только возрастёт и призвали проявлять осторожность в лесу, особенно, при обращении с огнём.

Тем, кто захочет в выходные отправиться в лес, мы рекомендуем предварительно свериться с интерактивной картой ограничений и запретов Минлесхоза (её можно посмотреть на официальном сайте ведомства по ссылке). По состоянию на утро 5 сентября, на карте не осталось ни одного района, где посещение лесов ничем не ограничено. По большей же части страны леса полностью закрыты из-за чрезвычайной пожарной опасности ( повсеместно объявлен 5 класс горимости).

[info_b]О штрафах, которые грозят белорусам за нарушение запретов в лесу, Telegraf.news ранее писал здесь.[/info_b]

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза, по состоянию на утро 5 сентября

А купаться можно?

Более безопасной альтернативой активного отдыха в грядущие выходные, пожалуй, будет отправиться на водоём. Судя по данным Белгидромета, складывающаяся на сегодняшний день обстановка этому благоприятствует.

Общепринятыми нормами температуры воды для купания считаются не ниже 18-19°C. В бассейнах белорусских рек, как показывают оперативные данные, температура пока держится в допустимом диапазоне.

Гидрологическая обстановка на водоёмах Беларуси 5 сентября 2024 года

Впрочем, учитывать белорусам следует не только температуру воды, но временные ограничения на купание в конкретных водоёмах. Судя по последним данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в последние дни лета купание ограничили на 29 пляжах страны, из-за того, что взятые там пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам. Ограничения и запреты действовали на пляжах Витебской, Гомельской и Могилёвской областей.

[info_b]Актуальную информацию по введённым эпидемиологами ограничениям можно найти на интерактивной карте ведомства, а все пляжи, разрешённые для купания, обозначены на другой карте, составленной в начале купального сезона МЧС Беларуси.[/info_b]

Кстати, отдыхающим следует также учитывать, что в связи с тёплой погодой милиция, МЧС и ОСВОД продолжили устраивать профилактические рейды по популярным местам отдыха белорусов. Какие штрафы и за что могут грозить на пляжах, Telegraf.news рассказывал ранее.

Штраф — 120 рублей. В МЧС назвали водоёмы, где белорусы могут умереть из-за судорог