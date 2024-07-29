"Вот тебе и смерч" - На видео попало движение огромного пылевого вихря в Гродно

🎥 Видео

Опубликовано: 29.07.2024 13:03 , Обновлено: 29.07.2024

В соцсетях появилось видео, на котором показали огромный пылевой вихрь на несколько десятков метров на окраине Гродно в микрорайоне Грандичи.

“Что за прикол? Он двигается, ничего себе”, - удивилась автор видео. Пылевой вихрь возник на стройплощадке еще 22 июля.

Рядом не было зданий для оценки размеров природного явления, но можно предположить, что вихрь вырос на несколько десятков метров.

“Что, серьезно? Ничего себе. Посмотри, как он вверх поднимается. Обалдеть! Вот тебе и смерч образовался”, - сказала другая очевидица.

Как написал портал Newgrodno.by, вихрь пошел в сторону жилых домов, однако через несколько секунд исчез. К слову, такие вихри как раз появляются в теплую сухую погоду на больших открытых локациях, полях и незастроенных площадках.