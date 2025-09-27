Изменения в ЖКУ и автостраховании. Что ещё ждёт белорусов в октябре?

Опубликовано: 27.09.2025 19:07 , Обновлено: 27.09.2025

«Революция» на границах стран Евросоюза, изменения по автостраховкам, подросшие цены на школьные обеды, новые правила расчёта ЖКУ и первый за 40 лет сезон охоты на рысей. Всё это ждёт белорусов в следующем месяце. Некоторых изменений придётся подождать до середины месяца, но некоторые заработают уже с 1 октября. Рассказываем подробности.

Оплата «коммуналки» по-новому

Ещё в августе Совет министров Беларуси принял большое постановление, которое скорректировало порядок расчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Документ, который официально вступит в силу с 1 октября, изменил сразу несколько принципиальных моментов, связанных с оплатой коммунальных услуг.

Во-первых, существенно изменятся условия оплаты ЖКХ для так называемых «тунеядцев» - лиц, официально не занятых в экономике страны. С 1 октября им начнут начислят плату за отопление, подогрев воды, газоснабжение по 100%-ным («экономически обоснованным») тарифам . Причём это правило будет действовать независимо от того, кто ещё прописан в квартире, принадлежащей такому человеку, а если у такого собственника есть несколько квартир, полный тариф будет применяться во всех.

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Во-вторых, в этом же документе прописали новые правила перерасчёта платы за некоторые виды коммунальных услуг в случае, если человек не проживает в своей квартире свыше 10 суток подряд по месту жительства.

[inf]Подробнее об основаниях для перерасчёта читайте в нашем материале по ссылке.[/inf]

В-третьих, правительственное постановление предоставило новую льготу для дачников. Если точнее, воспользоваться льготой на ЖКУ, включая электроэнергию, смогут те, кто по закону имеет право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. Раньше льготники могли воспользоваться льготными тарифами только по месту жительства, а с 1 октября - и по месту фактического пребывания .

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Цены на питание в школах и детсадах

С 1 октября начнут действовать новые нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. От этой нормы напрямую зависит та сумма, которую насчитывают родителям школьников и дошколят за питание детей в учреждении образования.

В среднем нормы расходов на питание выросли на 5% , следовательно, примерно на столько вырастут расходы родителей на школьное питание детей. Сама сумма зависит от нескольких факторов - возраста ребёнка, типа учебного заведения, а также количества часов, которое он проводит в стенах школы или сада.

[inf] С точными нормами расходов для детей разных возрастов и разных типов учебных заведений можно ознакомиться в нашем материале по ссылке. [/inf]

Новый способ возврата интернет-платежей в ЕРИП

С 1 октября также заработает важное изменение в системе возврата онлайн-платежей в Едином расчетном и информационном пространстве (ЕРИП). Теперь вернуть ошибочно зачисленные через систему деньги (перевод не на ту карту или ошибочно оплаченную услугу) физические лица смогут двумя способами:

на тот же счёт, с которого проводился платеж,

на другой счёт плательщика.

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Сезон охоты и запреты для рыболовов

1 октября – важная дата для белорусских охотников и рыболовов. У первых начнётся сезон загонной охоты на копытных охотничьих животных и первый за последние 40 лет сезон охоты на рысь, для вторых, наоборот, начнут действовать новые ограничения на лов рыбы в определённых местах.

Так, сезон охоты на рысь продлится до 31 января 2026 года в 39 районах Беларуси. В Государственной инспекции охраны животного мира при Президенте заявили, что охоту на рысей разрешили “ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны”.

[inf]Где именно разрешили отстреливать рысей любого пола и возраста, можно узнать из нашего материала по ссылке.[/inf]

Сезон загонной охоты на копытных охотничьих животных продлится до 31 декабря 2025 года . В первую очередь речь идёт о лосях, благородном олене, косулях и кабанах. Их, как и рысей, разрешается отстреливать любого пола и возраста, но при этом нужно учитывать установленные для определённых охотничьих хозяйств норм изъятия - по полу, возрасту и качеству (трофейные, нетрофейные).

[inf]Подробнее можно узнать на сайте Государственной инспекции охраны животного мира при Президенте по ссылке.[/inf]

Что же до рыбной ловли, то с 1 октября в Беларуси традиционно начинает действовать запрет на рыбалку (любительскую и промысловую) на зимовальных ямах . Их по всей стране больше сотни, разбросанных по руслам крупнейших рек Беларуси. Продлится запрет аж до весны - до 15 апреля 2026 года.

Перечень зимовальных ям указан на сайте Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Их местоположения определяют совместно с Национальной академией наук Республики Беларусь.

[infg]Согласно части 1 статьи 16.25 Кодекса об административных нарушениях, за рыбалку в запретные время и сроки и в запрещенных местах белорусским рыбакам грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (сейчас это до 1200 рублей ), а также конфискация орудий добычи рыбы или других водных животных и “иных предметов, явившихся орудием или средством совершения нарушения”.

При этом следует помнить о том, что за каждую незаконно пойманную рыбу придется также заплатить, а если инспекторы природоохраны оценят вред, причиненный окружающей среде, в 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность.[/infg]

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Изменения по автостраховкам

Некоторые октябрьские новшества заработают только в середине месяца. Так, с 15 октября вступит в силу новая редакция Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Их привели в соответствие с мартовским Положением об обязательном страховании, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. № 108.

Этот указ, как ранее сообщал Telegraf.news, предоставил автовладельцам возможность платить страховые взносы в безналичной форме с использованием соответствующих платежных средств. Но самым значимым новшеством стало то, что теперь размеры страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта должны указывать в базовых величинах (фактически – в рублях), тогда как до этого значения указывали в евро.

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Согласно разъяснениям Национального правового интернет-портала, в новой редакции Правил прописали, что размер вреда, причинённому авто в аварии, определяется исходя из стоимости ремонта и/или обесценения частей автомобиля, а также общей стоимости транспортного средства на дату оценки. При этом все расчёты – стоимость самого авто, цена на запчасти и материалы для ремонта, а также стоимость ремонтных работ должны определяться в рублях .

«Иностранные валюты допустимы в расчетах с последующим перерасчетом их в национальную валюту по официальному курсу Нацбанка по отношению к этим валютам на дату оценки», - пояснили на Национальном правовом интернет-портале.

Новые правила на границах ЕС

С 12 октября на границах стран ЕС, входящих в Шенгенское соглашение, должна заработать новая цифровая система регистрации граждан из стран, не входящих в ЕС - EES. Она заменит штампы в паспортах.

Система контроля будет собирать биометрические данные иностранцев, въезжающих в ЕС с краткосрочным визитом (до 90 дней за 180 дней). Речь об отпечатках пальцев, фотографиях, личных данных из документов и так далее.

Регистрация через EES станет обязательной независимо от вида транспорта, на котором иностранец передвигается, — автомобиль, автобус, самолет, поезд или паром. Однако многие страны ЕС внедрять систему будут постепенно, в течение полугода, а не на всех пунктах пропуска сразу.

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