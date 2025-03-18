Лукашенко обязал указывать суммы страховки в базовых величинах вместо евро. Какие еще изменения?

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Опубликовано: 18.03.2025 17:22 , Обновлено: 18.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта подписал указ № 108 "О страховании", чтобы согласовать отдельные документы с законом "О страховой деятельности", который вступил в силу 1 января 2025-го. Журналист Telegraf.news посмотрел, что изменилось.

По [link href=“https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-108-ot-18-marta-2025-g” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] президентской пресс-службы, указ предоставил возможность платить страховые взносы в безналичной форме с использованием соответствующих платежных средств. Также документ установил указание в базовых величинах (БВ) страховых сумм, размеров страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта, а также медстрахованию временно находящихся в стране иностранцев. До этого значения указывали в евро.

Кроме того, документ определил порядок страховых выплат потерпевшим в результате ДТП в случаях, когда перевозчик не заключил договор обязательного страхования ответственности перед пассажиром и нельзя взыскать ущерб через суд. Теперь из гарантийных фондов страховых организаций водителям должны платить за причинение вреда жизни или здоровью в результате ДТП с дикими животными независимо от вины водителя.

Еще одна новация: для обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установили предельные размеры сумм, которые может взыскать “Белгосстрах” с виновных в причинении вреда застрахованным:

при причинении вреда умышленно - 2 тыс. БВ (84 тыс. рублей сейчас),

без умысла - 500 базовых (21 тыс. рублей).

Также указ ввел ограничения по деятельности страховых посредников и, как утверждают в пресс-службе Лукашенко, “упростил” условия получения страхователем рассрочки по уплате просроченных страховых взносов, штрафов, пеней.

Кроме того, договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта дополнили действующим в Беларуси и России договором союзного страхования.

[info_b]Подробнее с указом можно ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/099/document-thumb__64099__original/64099.1742303503.ac782033c0.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков заявил, что в стране планируют увеличить лимит выплат по европротоколу — упрощенной схеме оформления ДТП без вызова Госавтоинспекции.

«Отойти от евро» — ГАИ Беларуси предложила более чем вдвое увеличить лимит ущерба по европротоколу