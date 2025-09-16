Совмин Беларуси поднял стоимость питания в школах и садах. На сколько?

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Опубликовано: 16.09.2025 08:46 , Обновлено: 16.09.2025

Совет министров Беларуси повысил нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. От этой нормы напрямую зависит та сумма, которую родителям школьников и дошколят придётся платить за питание детей в учреждении образования. Как правило, правительство пересматривает их ежегодно, в начале нового учебного года.

Новые нормы правительство прописало в своём постановлении №500 от 12 сентября, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 16 сентября. Сами нормы начнут применять с 1 октября .

Как и прежде, нормы расходов на питание дифференцированы и зависят от нескольких факторов - возраста учащихся, типа учебного заведения, а также количества часов, которое ребёнок проводит в стенах учебного заведения. В среднем нормы расходов на питание подняли на 5% .

Сколько будет стоить питание в школах и садах?

В большинстве детских садов, в том числе, специальных детсадах, а также в большинстве общеобразовательных школ, спецшколах и специальных школах-интернатах установлены следующие нормы расходов на питание:

для детей от 1 года до 3 лет с 10,5-часовым пребыванием - 3,77 рубля (было 3,59 рубля, то есть на 18 копеек больше),

для детей от 1 года до 3 лет с 12-часовым пребыванием - 4,85 рубля (было 4,62 рубля, то есть на 23 копейки больше),

для детей от 3 до 7 лет с 10,5-часовым пребыванием - 4,95 рубля (было 4,71 рубля, то есть на 24 копейки больше),

для детей от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием - 6 рублей (было 5,71 рубля, то есть на 29 копеек больше),

для школьников в возрасте 6–10 лет с трёхразовым питанием - 4,81 рубля в день (было 4,58 рубля, то есть на 23 копейки больше),

для школьников в возрасте 11–18 лет с трёхразовым питанием - 5,67 рубля в день (было 5,4 рубля, то есть на 27 копеек больше).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце августа представители Минобразования, Минздрава и комбинатов школьного питания заявили, что в новом учебном году стоимость питания должна остаться на уровне прошлого года. При этом само меню претерпело изменения. В рационы включили десятки новых блюд, опробованных во время «пилотного проекта».

Белорусам рассказали о новинках в школьном меню с 1 сентября. А что по цене?