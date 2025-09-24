В Беларуси объявили дату начала охоты на рысей - "Любого пола и возраста"

Опубликовано: 24.09.2025 15:58 , Обновлено: 24.09.2025

Государственная инспекция охраны животного мира при Президенте объявила впервые за 40 лет о старте сезона охоты на рысь. Охотникам разрешат отстреливать особей с 1 октября 2025 года по 31 января 2026 года.

В инспекции заявили, что охоту на рысей разрешили “ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны”.

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Там напомнили, что рысь, также как и медведь, в Беларуси имеет “бинарный природоохранный статус”, т.е. находятся и в Красной книге, и разрешены для охоты. Но с ограничениями.

“Добыча рыси разрешается на основании Плана управления популяцией рыси в Республике Беларусь, утвержденного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. В настоящее время планирование изъятие рыси и, соответственно - охота на нее, допускается в Витебской (15 административных районов), Гомельской (14 районов), Гродненской (2 района) и Минской (8 районов) областях”, - рассказали в Госинспекции.

Там уточнили, что охотится будет разрешено на животных любого пола и возраста , в течение суток, ружейным способом из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты, с применением нарезного или гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) охотничьего оружия.

В процессе охоты также разрешили использовать охотничьих собак, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий.

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси утвердил расценки на охоту на рысей. Для граждан Беларуси и государств ЕАЭС - 200 рублей за одну особь, для граждан других иностранных государств - 500 рублей.

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