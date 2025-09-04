В МинЖКХ Беларуси разъяснили, как с 1 октября изменится оплата коммуналки для некоторых «тунеядцев»

Опубликовано: 04.09.2025 13:39 , Обновлено: 04.09.2025

С 1 октября 2025 года в Беларуси изменятся правила оплаты некоторых жилищно-коммунальных услуг для собственников жилья, которые включены в базу незанятых в экономике. Нововведения закреплены в постановлении правительства № 465. Детали разъяснили на пресс-конференции представители профильных ведомств.

Основное изменение коснулось отопления , подогрева воды и газоснабжения . Если собственник квартиры числится незанятым в экономике, плата по полным («экономически обоснованным») тарифам будет начисляться на весь объём услуг.

Как пояснила заместитель начальника управления экономики МинЖКХ Анастасия Малиновская, это правило будет действовать независимо от того, кто ещё прописан в квартире. При этом, если у такого собственника есть несколько квартир, полный тариф будет применяться во всех.

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Напомним, действующий ныне порядок выглядит иначе. Сейчас полный тариф применяется только пропорционально доле незанятого в экономике собственника.

Например, если в квартире площадью 45 квадратных метров проживает он и ещё два члена семьи, то повышенный тариф на отопление начисляется только на 15 «квадратов». С октября 2025-го платить по полной стоимости придётся за все 45.

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Также на пресс-конференции заявили, что свежий документ упростил жизнь новосёлам. Так, владельцы квартир в новостройках смогут платить за ЖКУ по субсидируемым тарифам в течение трёх месяцев со дня ввода дома в эксплуатацию, даже если ещё не успели зарегистрироваться по новому месту жительства.

По словам Александра Лазаревича (ГПО «Белэнерго»), теперь новосёлам «не нужно там, сломя голову, бежать куда-то, регистрироваться, переживать».

Также в постановлении увеличен срок, в течение которого можно обратиться за перерасчётом платы за ЖКУ в случае временного отсутствия — например, после отпуска или командировки. Теперь подать подтверждающие документы можно будет в течение 30 дней после возвращения, а не 7, как это было раньше.

Список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, формируется в Беларуси на основании Декрета Президента «О содействии занятости населения». Граждане, включённые в этот список, оплачивают по полным тарифам некоторые коммунальные услуги.

К слову, о процедуре перерасчёта и изменениях в её применении журналисты Telegraf.news уже рассказывали ранее.

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