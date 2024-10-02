Штраф – до 1200 рублей. В Беларуси ввели запрет на рыбалку на 140 участках рек

Опубликовано: 02.10.2024 11:05 , Обновлено: 02.10.2024

С 1 октября в Беларуси ввели запрет на рыбалку на зимовальных ямах. Их по всей стране больше сотни, разбросанных по руслам крупнейших рек Беларуси. Посмотрели, где именно уже запрещена даже любительская рыбалка и какое наказание предусмотрено за нарушение запрета.

Согласно действующей редакции Правил любительского рыболовства и Правил ведения рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях, запрет на рыбалку на зимовальных ямах, даже любительскую, вводиться ежегодно с 1 октября по 15 апреля .

[info_b]Зимовальная яма — участок водоема, где рыбы пережидают холодный сезон года. В таких местах рыба становится легкой добычей для рыболовов, в связи с чем белорусское природоохранное ведомство вводит там запрет на ловлю рыбы — для сохранения её популяции.[/info_b]

Как пояснили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР), как правило, рыбы используют одни и те же зимовальные ямы из года в года, устремляясь туда с приходом холодов огромными стаями, а меняют привычное место зимовки лишь в искусственных водоемах (прудах, водохранилищах), где уровень воды нестабилен.

В связи с эти Минсельхозпрод совместно с Национальной академией наук периодически пересматривает и обновляет перечень зимовальных ям. В последний раз базу расширили в марте этого года. Теперь в списке 140 участков на 6 белорусских реках:

Березина,

Днепр,

Нёман,

Припять,

Сож,

Страча.

[info_b]Убедиться в том, что облюбованное вами для рыбалки место не относится к запретным участкам, можно также, обратившись к интерактивной карте, составленной на основании данных, закреплённых в белорусском законодательстве.[/info_b]

Какие штрафы грозят за рыбалку на зимовальных ямах?

Согласно части 1 статьи 16.25 Кодекса об административных нарушениях, за рыбалку в запретные время и сроки и в запрещенных местах белорусским рыбакам грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (сейчас это до 1200 рублей ), а также конфискация орудий добычи рыбы или других водных животных и “иных предметов, явившихся орудием или средством совершения нарушения”.

При этом следует помнить о том, что за каждую незаконно пойманную рыбу придется также заплатить, а если инспекторы природоохраны оценят вред, причиненный окружающей среде, в 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 21 сентября в Беларуси официально стартовал сезон охоты на гусей. На этих птиц любого пола и возраста белорусам беспрепятственно разрешено охотиться вплоть до 8 декабря. Однако, в БООР предупредили, что не все виды гусей, которые встречаются в нашей стране, относятся охотничьим. Один вид включён в Красную книгу Республики Беларусь и, следовательно, за его убийство, даже не преднамеренное, охотникам грозит серьёзное наказание.

В Беларуси стартовал сезон охоты на гусей. За какой вид грозит штраф в 1200 рублей?