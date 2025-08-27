ЕРИП объявил об изменении способа возврата интернет-платежей с 1 октября

Опубликовано: 27.08.2025 13:30 , Обновлено: 27.08.2025

Пресс-служба Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) сообщила о важном изменении, которое произойдёт в системе возврата онлайн-платежей. Посмотрели, как можно будет вернуть ошибочно зачисленные через систему деньги, с 1 октября.

Как пояснили в пресс-службе, с 1 октября действующий функционал on-line возвратов для физических лиц расширят. С этого момента вернуть деньги, в к примеру, за оплаченную через ЕРИП услугу или ошибочный перевод можно будет двумя способами:

на тот же счёт, с которого проводился платеж,

на другой счёт плательщика.

В первом случае для онлайн-возврата понадобится номер операции в ЕРИП, во втором - реквизиты нового счёта, которые плательщик должен будет предоставить производителю услуг.

Возврат средств, как и прежде, будет проводиться путем взаимозачета средств.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе белорусы пожаловались на массовые сбои в работе с международной системой электронных платежей PayPal. У кого-то не получается привязать банковскую карту в магазине, а у кого-то при попытке провести оплату система отклоняет запрос. В одном из белорусских банков 26 августа прокомментировали ситуацию и объяснили, что делать клиентам, столкнувшимся с такой проблемой.

Белорусам начали массово отклонять платежи по PayPal. В одном из банков объяснили, что делать