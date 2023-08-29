Белорус получил повестку в военкомат через Viber. В Минобороны рассказали, что это могло быть

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Опубликовано: 29.08.2023 19:11 , Обновлено: 29.08.2023

В Беларуси скоро стартует осенний призыв, молодые люди получают повестки. blizko.by рассказал историю белоруса, которому она пришла в Viber. В Минобороны прокомментировали ситуацию.

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Парень не призывник, а рядовой запаса: такой статус дают признанным негодными к военной службе в мирное время. Им выдают “военник”, в который обычно ставят отметку о необходимости прохождения переосвидетельствования раз в три года. Молодого человека признали негодным из-за плоскостопия 3-й степени, а в военном билете поставили пометку «без переосвидетельствования». Но после изменений в расписании болезней, утвержденных в январе 2023 года, такой диагноз без отягчающих факторов основанием для негодности уже не является, напомнил blizko.by.

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Молодой человек живет не по месту регистрации, а в другом районе. Повестку прислали в сельсовет, о чем ему сообщили, но забирать ее он не стал. Вскоре фотографию повестки прислали в Viber.

Фото с сайта blizko.by

«Оповещение по «Вайберу» является действующим оповещением. Синяя галочка подтверждает получение информации», – говорится в сообщении. На просьбу парня подтвердить это выдержкой из закона, собеседник не ответил.

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Что говорит закон?

Отношения с военкоматами регулируется законом о воинской обязанности и воинской службе. В нем прописано, что белорусы должны «являться в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата (обособленного подразделения) по месту жительства, органа государственной безопасности или иного органа, осуществляющего воинский учет». А согласно 39-й статье получить повестку нужно под роспись, но она же разрешает отправить документ заказным письмом с уведомлением о вручении. Других способов отправки повесток в законе нет.

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При этом вручить их могут на работе, учебе или, например, при походе в ЖРЭО – главное, сделать это не через третьи руки и под роспись. В таком случае можно письменно отказаться от получения, но за неявку, если на это не было уважительных причин, могут привлечь к ответственности.

Что сказали в Минобороны?

Спросить о законности отправления повесток в Viber, журналист решил в Минобороны Беларуси. Как частное лицо он позвонил на телефон доверия ведомства и рассказал о получении повестки в мессенджер. Выслушав, специалист посоветовал обратиться в областной военкомат названного в разговоре региона. Журналист позвонили в учреждение другой области. Там вопросу удивились.

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«Впервые слышу, чтобы военкоматы рассылали какую-то информацию в Viber, – ответил помощник дежурного. – Вы уверены?»

«Да, прислали фотографию повестки в Viber», - подтвердил журналист.

«Вы к какому комиссариату приписаны? По вопросам, касающимся службы, обращайтесь по месту жительства, не к нам. У нас такого нет. Посмотрите новости: [там часто рассказывают, что] кто-то звонит из милиции или из банка. Вам скажут, что никто из банков или откуда-то еще по телефону, а уж тем более в Viber такую информацию не сообщает. Я впервые слышу, чтобы в каком-то районном комиссариате так рассылали сведения по повесткам или кого-то призывали через «Вайбер»», – ответил сотрудник.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что белорусские призывники могут легально не явиться по повестке. В суде рассказали, когда:

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