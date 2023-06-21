Отменят ли отсрочку от срочной службы для всех белорусских студентов? Вольфович рассказал, что "страшно для государства"

💼 Официально

Опубликовано: 21.06.2023 19:35 , Обновлено: 21.06.2023

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович 21 июня заявил, что власти страны обсуждают отмену отсрочки от срочной службы для всех студентов вузов в Беларуси. По его словам, многие из них поступают только ради нее.

“Не все, но многие. Им все равно в какой вуз поступать, они не собираются стать специалистом в той или иной области. И это на самом деле страшно, в том числе для государства и экономики страны”, - заявил чиновник.

Александр Вольфович заявил, что и срочную службу многие студенты используют, чтобы потом отказаться от отработки по обязательному распределению.

“Многие ребята, после того как отучились, уходят в армию на год. А армия ему засчитывается в срок обязательной отработки. И он не возвращается уже к своей специализации, а ищет более теплое место”, - передает слова секретаря Совбеза Беларуси “Спутник”.

В БРСМ рассказали, почему иностранная молодежь «завидует» белорусской

Таким образом чиновник сделал вывод, что нужно отправлять студентов в армию с первого курса, чтобы там каждый отслужил год и вернулся “более зрелым, более подготовленным”, а после вуза пошел ещё и отработал распределение.

“Ему не надо голову ломать – идти в вооруженные силы или не идти”, - заявил Александр Вольфович и добавил, что государство тогда “получит этого специалиста, в котором оно нуждается”.

Что касается сроков возможной отмены отсрочки, то секретарь Совбеза не стал их называть, сославшись на мнение вышестоящего начальства. “Президент сказал: это надо действительно обдумать, обсудить, выслушать мнение людей, студентов, молодых людей, а потом принять соответствующее решение”, – уточнил чиновник.

Также Александр Вольфович заявил, что отсрочку для учащихся в вузах за границей не вернут: “Закон уже принят, такое решение обсуждалось давно, и оно не является спонтанным. Это не новость для родителей, об этом говорили, об этом предупреждали”.

Ранее Телеграф сообщил, что государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 10 апреля на выступлении перед ректорами белорусских вузов заявил, что считает полезным отменить отсрочку от срочной службы в армии для студентов вузов.

В Совбезе Беларуси предложили отменить отсрочку от армии для студентов. Как объяснили?