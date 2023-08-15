Совмин разрешил призывать на военные сборы "ограниченно годных" белорусов

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Опубликовано: 15.08.2023 08:37 , Обновлено: 15.08.2023

Совет министров скорректировал Положения о порядке прохождения военных и специальных сборов в Беларуси. Соответствующее постановление 15 августа было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и уже вступило в законную силу.

Что изменилось?

В Беларуси сборы, которые, как правило, объявляет Минобороны, подразделяются на несколько категорий:

учебные сборы приписного состава;

сборы по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям;

учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса;

проверочные сборы - по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований.

Новым постановлением Совмина увеличивается максимальная продолжительность последней категории сборов. Именно такие проверочные сборы активно проводило Минобороны этой весной. Если раньше проверять “мобилизационную готовность” воинских частей могли не более 35 дней, то сейчас продолжительность сборов увеличили до 60 дней .

Кроме того, под призыв на сборы теперь подпадут больше военнообязанных. Если раньше на военные и специальные сборы могли призвать только тех, кто “годен по состоянию здоровья к военной службе”, то в новом постановлении правительства к сборам допустили ещё две категории военнообязанных белорусов, а именно:

годных к военной службе с незначительными ограничениями;

ограниченно годных к военной службе в военное время (с их письменного согласия).

При этом отбирать кандидатов и призывать на военные сборы теперь будут не только военные комиссариаты, но и региональные управления Комитета госбезопасности.

Кого из военнообязанных смогут призывать чаще?

В новом постановлении Совмина также изменили принцип, по которому исчисляется общая продолжительность сборов, в которых может принимать участие военнообязанный, призванный из запаса.

Раньше в законодательстве было строго прописано, сколько раз и на какой максимальный срок могут призвать из запаса того или иного военнообязанного, в зависимости от звания. Теперь же прописано лишь общее количество призывов и с учётом увеличения продолжительности сборов общее время, проведённое на сборах, для некоторых военнообязанных может существенно увеличиться.

Так, военнообязанных без офицерских званий могут призвать на военные сборы из запаса:

первого разряда – до 5 раз;

второго разряда – до 3 раз;

третьего разряда – 1 раз.

Офицеров запаса могут призывать на военные сборы:

первого разряда – до 10 раз;

второго и третьего разрядов – до 5 раз.

«Для защиты от преступных посягательств» – В Беларуси узаконили народное ополчение

Напомним, с июля этого года в Беларуси также узаконили народное ополчение. Укомплектовывать отряды народного ополчения будут из числа не военнообязанных добровольцев или тех, кто не призван на военную службу по мобилизации. При этом, как отметили в Минобороны, зачисление в народное ополчение не будет считаться основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации.

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Кроме того, с 1 сентября в белорусских вузах пообещали ввести новый учебный предмет, рассказывающий об армейской службе - начальную военную подготовку. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, рассказывая о новом учебном предмете в парламенте в мае этого года, заявил, что в будущем предусматривается также боевая подготовка тех белорусов, которые хотят защищать Беларусь “добровольно, но по каким-либо причинам не попадают по мобилизации”. Таких людей пообещали обучать навыкам владения оружием.

Минобороны решило ввести новый предмет «для всех студентов белорусских вузов». Когда?