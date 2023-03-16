Белорусские призывники могут легально не явиться по повестке. В суде рассказали, когда

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Опубликовано: 16.03.2023 16:55 , Обновлено: 16.03.2023

В Минском городском суде назвали уважительные причины, по которым призывник или резервист может не явится по повестке. А также рассказали, какие документы нужны в таких случаях.

По словам судьи Натальи Бугук, среди уважительных причин неявки по повестке:

увечье или болезнь призывника, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелая болезнь близкого родственника (опекуна) или его похороны;

препятствие, «возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина»;

другие причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

При этом, если призывник/резервист не явился вовремя по месту вызова, у него должны быть документы, с помощью которых он может подтвердить, что причина неявки была уважительной. Это могут быть сведения их органов или организации. При этом пояснения свидетелей в расчет не берут.

Также Бугук подчеркнула, что причина неявки не должна быть «искусственно созданной, надуманной, организованной специально, чтобы избежать призыва».

Ранее Телеграф писал, что в министерстве обороны Беларуси сообщили, что уже в марте на сборы в воинские части вызовет военнообязанных. В ведомстве уточнили, что призыв «плановый».

При этом там не рассказали, кого из военнообязанных и в каком количестве попросят прибыть на службу и учения.

Минобороны объявило о призыве военнообязанных белорусов на сборы. Когда?