Депутат рассказал, почему хочет отправлять белорусских студентов в армию

🎥 Видео

Опубликовано: 14.04.2023 09:36 , Обновлено: 14.04.2023

Депутат Палаты представителей Сергей Дик объяснил, почему поддерживает предложение Совета безопасности отменить отсрочку от армии для белорусских студентов.

«Это никакая не новость. Ведь это было уже, и в советское время это было. Ребята служили год, потом возвращались уже созревшими мужчинами, уже осознавшими, что они в этой жизни хотят, получившие определенный опыт», — сказал он.

Также, по мнению Дика, после армии у парней «уже жизненный опыт определенный» и «ему не надо было бы перерыв вот этот делать [на армию после окончания учебы], ведь многие начинают искать работу уже со второго-третьего курса».

[Telegram_widget url=“https://t.me/minsknews_by/33356”]

Напомним, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 10 апреля на выступлении перед ректорами белорусских вузов заявил, что считает полезным отменить отсрочку от срочной службы в армии для студентов вузов.

По его словам, одной из причин, по которой стоит отправлять студентов вузов в армию, их отношение к девушкам и учебе.

В Совбезе Беларуси предложили отменить отсрочку от армии для студентов. Как объяснили?