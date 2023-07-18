От мобилизации не освободит. В Минобороны рассказали, как будут набирать белорусов в народные ополченцы

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Опубликовано: 18.07.2023 14:02 , Обновлено: 18.07.2023

Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Минобороны 18 июля опубликовало его основные тезисы, разъяснило, кого и как будут привлекать в ополчение.

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комплектование отрядов народного ополчения будет осуществляться добровольцами из числа не военнообязанных или тех, кто не призван на военную службу по мобилизации;

добровольцы должны быть способны по своим личным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи;

материальное обеспечение ополчения будет осуществляться за счет местных бюджетов, а также добровольных пожертвований источников, не запрещенных законом;

число отрядов будет определяться решениями местных исполнительных и распорядительных органов, советов обороны с учетом наличия добровольцев и решаемых задач.

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В Минобороны отметили, что зачисление в народное ополчение не является основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации.

Что касается нанимателей, то они обязаны освободить сотрудника от работы, если он вступил в ополчение. При этом за работником сохраняется его место работы и средний заработок.

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Отряды народного ополчения будут находиться в границах административно-территориальной единицы, в которой были сформированы, а размещаться добровольцы будут по месту их жительства.

Есть ограничения при зачислении в народное ополчение: отказ местного исполнительного и распорядительного органа, совета обороны в зачислении гражданина в народное ополчение обжалованию не подлежит.

С отменой военного положения или на основании указа Александра Лукашенко отряды расформировываются.

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