От мобилизации не освободит. В Минобороны рассказали, как будут набирать белорусов в народные ополченцы
Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Минобороны 18 июля опубликовало его основные тезисы, разъяснило, кого и как будут привлекать в ополчение.
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- комплектование отрядов народного ополчения будет осуществляться добровольцами из числа не военнообязанных или тех, кто не призван на военную службу по мобилизации;
- добровольцы должны быть способны по своим личным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи;
- материальное обеспечение ополчения будет осуществляться за счет местных бюджетов, а также добровольных пожертвований источников, не запрещенных законом;
- число отрядов будет определяться решениями местных исполнительных и распорядительных органов, советов обороны с учетом наличия добровольцев и решаемых задач.
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В Минобороны отметили, что зачисление в народное ополчение не является основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации.
Что касается нанимателей, то они обязаны освободить сотрудника от работы, если он вступил в ополчение. При этом за работником сохраняется его место работы и средний заработок.
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Отряды народного ополчения будут находиться в границах административно-территориальной единицы, в которой были сформированы, а размещаться добровольцы будут по месту их жительства.
Есть ограничения при зачислении в народное ополчение: отказ местного исполнительного и распорядительного органа, совета обороны в зачислении гражданина в народное ополчение обжалованию не подлежит.
С отменой военного положения или на основании указа Александра Лукашенко отряды расформировываются.
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