Любимая тушь для ресниц засохла? Нашли 5 простых способов, как вернуть её к жизни

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Опубликовано: 30.07.2024 13:00 , Обновлено: 30.07.2024

Засохшая тушь - довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Случается, что факт засыхание туши обнаруживается тогда, когда этого совсем не ожидаешь, и до истечения срока годности остаётся ещё много времени. К счастью, совсем не обязательно выбрасывать тюбик и идти за новым. Вы можете воспользоваться несколькими простыми трюками, чтобы вернуть косметическому продукту желанную консистенцию. Что нужно делать?

Тушь для ресниц можно найти в косметичке практически каждой женщины. Это базовый косметический продукт, без которого не обходится буквально ни один макияж.

Кто-то прибегает к использованию туши ежедневно, другие же предпочитают красить ресницы по только по особому поводу. К сожалению, тушь нередко имеет свойство высыхать, даже когда в тюбике ещё полно средства и срок в порядке.

Большинство девушек при обнаружении подобной проблемы отправляется за покупкой новой туши, но в этом может и не быть такой необходимости. Вернуть тушь в рабочее состоянее можно при помощи нескольких простых лайфхаков.

Как пользоваться тушью для ресниц, чтобы она служила дольше?

Тушь – довольно деликатное и крайне восприимчивое к внешним факторам косметическое средство. Она часто высыхает, когда внутрь попадает воздух.

Нередко этому способствуют сами обладательницы продукта, многократно то вынимая, то вставляя обратно щёточку от туши в бутылочку. Такая привычка ведёт к попаданию воздуха в ёмкость и быстрейшему высыханию продукта.

Ещё одной привычкой, приводящей к быстрому засыханию туши, стало неплотное закрытие крышки. Стоит уделять этому моменту больше внимания, если засохшая тушь - частая проблема.

Также полезно регулярно мыть щеточку для туши. Если вы заметили на ней комочки или видите, что она полностью покрыта тушью, это признак того, что её пора смыть. Правильный уход за этим косметическим средством позволит ему прослужить долго.

Однако может случиться так, что по каким-то причинам это косметическое средство окажется совершенно непригодным к использованию. Часто такое её состояние обнаруживается в моменты когда тушь нужна, а отправляться за покупкой новой совсем нет времени. Есть простые домашние хитрости, которые помогут вам освежить тушь и использовать её дальше без проблем.

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Что делать, когда тушь засохла?

Как восстановить засохшую тушь? Этот вопрос возникает в сознании многих женщин, обнаруживших, что их любимое косметическое средство совершенно непригодно к использованию.

Один из самых простых способов вернуть туши жизнь — это положить плотно закрытый тюбик в чашку с горячей водой на 3-5 минут. Красящий пигмент смягчится и приобретёт более жидку консистенцию.

Второй простой и эффективный способ освежить тушь — добавить в нее несколько глазных капель . После добавления препарата встряхните тюбик и всё перемешайте кисточкой.

Теперь тушь снова будет ложиться на ваши ресницы, как нужно. Если у вас нет глазных капель, то стоит воспользоваться физраствором , который имеется в домашней аптечке у большинства людей. Просто добавьте в продукт каплю-две, затем аккуратно согрейте тюбик с тушью между руками и перемешайте содержимое кистью.

Нанесите на лицо одну из этих масок из моркови. Эффект заметите уже через 10 минут

Также можно прибегнуть к использования масел для размягчения засохшей туши. Такая добавка не только оживит продукт, но и придаст ему некоторые ухаживающие свойства.

Можно использовать кокосовое, миндальное, касторовое или оливковое масло, чтобы разбавить консистенцию туши. Эти масла безопасны для кожи и благотворно влияют на ресницы. Налейте несколько капель в тюбик и размешайте содержимое щёточкой.

Ещё одно средство, которое прекрасно размягчит тушь - это сок алоэ. Если на вашем подоконнике имеется это растение, то надломите один из листочков для получения нескольких капель алоэ. Добавьте сок алоэ в тюбик туши, закройте крышку и встряхните или покатайте тюбик между ладонями, чтобы оба ингредиента смешались.

К слову, сок алоэ обладает целой массой полезных свойств. С помощью этого растения вы можете снять раздражение от укуса насекомого, избавиться от неудачного загара и даже удалить мозоли.

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Как часто следует менять тушь для ресниц?

В отличие от пудровых румян или бронзатора, которые, кажется, могут храниться годами, тушь и другие средства для глаз имеют гораздо более короткий срок годности, который очень важно соблюдать, чтобы избежать раздражения и потенциального риска заражения.

Информацию сколько может храниться то или иное косметическое средство можно найти на этикетке продукта. Обычно стандартный срок годности тюбика туши составляет от трех до шести месяцев.

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