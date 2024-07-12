Эта маска в два раза дешевле магазинных поможет подтянуть кожу. Какой ингредиент на кухне нужно взять?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.07.2024 10:05 , Обновлено: 12.07.2024

Сегодня прилавки магазинов предлагают белорусам обилие косметических масок для лица на любой карман. Однако даже самые дорогие варианты часто не впечатляют своим результатом. Одним из способов поддерживать кожу в тонусе является использование домашних масок, которые зачастую стоят копейки, а эффект дают как от посещения салона красоты. Рассказываем, чем полезна для лица желатиновая маска и как приготовить её в домашних условиях.

Самое дорогое – не всегда самое лучшее. В этой простой истине наверняка убеждался каждый на собственном примере. Сегодня даже самая простая тканевая маска для лица обойдётся белорусамНередко дорогостоящую косметику из магазина можно заменить домашней, а бабушкины рецепты и вовсе способны творить чудеса.

Желатиновая маска – хит в интернете, который определённо стоит попробовать на себе. Она придаёт коже гладкость, подтянутость и свежесть, что сопоставимо эффекту, получаемому от ботокса.

Как работает желатиновая маска?

Как возможно, что такой простой продукт, как желатин, может оказать так действует на кожу? Желатин производится путем частичного гидролиза коллагена и является основным строительным блоком человеческой кожи, который отвечает, среди прочего, за её твёрдость и эластичность.

Со временем количество вырабатываемого в коже коллагена начинает уменьшаться, в результате чего она теряет упругость, напряжение и появляются первые морщины. Кроме подтягивающего эффекта , желатиновая маска обеспечит и должное очищение . Она напоминает по своему действию средства для снятия макияжа и помогает избавиться от загрязнений, которые не ушли из кожи во время умывания.

Ещё такая маска оказывает регенерирующее, питательное и увлажняющее действие . Её можно использовать даже на коже, склонной к акне , поскольку она прекрасно очищает поры и удаляет излишки кожного сала.

Маски, которые высыхают на коже, а затем снимаются как пластырь, также обладают мягким отшелушивающим эффектом . Эту маску даже называют «утюгом от морщин».

[info_b]Исследования показали, что гидролизованный желатин полезен для кожи и волос различными способами . Питательные вещества в желатине способствуют выработке антиоксидантных ферментов, которые помогают уменьшить воздействие вредного УФ-излучения и противодействуют эффектам старения. Желатин часто используется в косметологии и входит в состав кремов для лица, лосьонов для тела, шампуней, лаков для волос, солнцезащитных кремов, а также солей и пен для ванн.[/info_b]

Что можно сделать из прокисшего творога? Нашли 5 рецептов

Как сделать маску из желатина?

Приготовление такой маски очень простое и не занимает много времени. Все, что вам нужно, это пищевой желатин и немного воды. Не забудьте купить обычный желатин, без красителей и ненужных добавок.

Все, что вам нужно сделать, это растворить желатин в воде, чтобы он имел консистенцию густого геля. Вы также можете немного обогатить маску и заменить воду яичным белком или йогуртом, которые также обладают успокаивающими, увлажняющими и питательными свойствами.

Чтобы ингредиенты соединились, нужно немного подогреть жидкий ингредиент, прежде чем добавлять его в желатин.

Наносить на очищенную и подсушенную кожу лица и шеи, когда паста остынет. Лучше всего оставить её на коже на 15–30 минут — обычно именно столько времени требуется, чтобы тонкий слой желатина связался.

[info_b]Не забывайте всегда проверять, не вызывает ли данное косметическое средство (даже домашнее) аллергическую реакцию.[/info_b]

Некоторым людям нравится снимать маску по принципу масок-плёнок из магазинов, но это довольно сложно и требует много времени. Вы можете смыть его теплой водой. После процедуры нанесите увлажняющий крем.

Благодатное воздействие такой маски заметно уже после первого применения – кожа становится более сияющей, упругой и выглядит лучше.

Наилучшие результаты достигаются при использовании один раз в неделю .

Стоит знать, что желатин способен помочь не только вашей коже, но и волосам. Попробуйте приготовить из него маску, которая подарит эффект ламинирования.

«Мы теперь красотки!» — Это копеечное средство может заменить дорогую процедуру в салоне красоты

К слову, маска из желатина - не единственное эффективное косметическое средство, которое вы можете использовать дома. Ранее Telegraf.news писал о нескольких рецептах маски из моркови. Они обладают антивозрастным эффектом и защищают от свободных радикалов. Вы можете использовать их, чтобы успокоить последствия солнечных ожогов и уменьшить кожные воспаления, такие как акне и экзема.

Нанесите на лицо одну из этих масок из моркови. Эффект заметите уже через 10 минут