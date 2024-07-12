Эта маска в два раза дешевле магазинных поможет подтянуть кожу. Какой ингредиент на кухне нужно взять?
Сегодня прилавки магазинов предлагают белорусам обилие косметических масок для лица на любой карман. Однако даже самые дорогие варианты часто не впечатляют своим результатом. Одним из способов поддерживать кожу в тонусе является использование домашних масок, которые зачастую стоят копейки, а эффект дают как от посещения салона красоты. Рассказываем, чем полезна для лица желатиновая маска и как приготовить её в домашних условиях.
Самое дорогое – не всегда самое лучшее. В этой простой истине наверняка убеждался каждый на собственном примере. Сегодня даже самая простая тканевая маска для лица обойдётся белорусамНередко дорогостоящую косметику из магазина можно заменить домашней, а бабушкины рецепты и вовсе способны творить чудеса.
Желатиновая маска – хит в интернете, который определённо стоит попробовать на себе. Она придаёт коже гладкость, подтянутость и свежесть, что сопоставимо эффекту, получаемому от ботокса.
Как работает желатиновая маска?
Как возможно, что такой простой продукт, как желатин, может оказать так действует на кожу? Желатин производится путем частичного гидролиза коллагена и является основным строительным блоком человеческой кожи, который отвечает, среди прочего, за её твёрдость и эластичность.
Со временем количество вырабатываемого в коже коллагена начинает уменьшаться, в результате чего она теряет упругость, напряжение и появляются первые морщины. Кроме подтягивающего эффекта , желатиновая маска обеспечит и должное очищение . Она напоминает по своему действию средства для снятия макияжа и помогает избавиться от загрязнений, которые не ушли из кожи во время умывания.
Ещё такая маска оказывает регенерирующее, питательное и увлажняющее действие . Её можно использовать даже на коже, склонной к акне , поскольку она прекрасно очищает поры и удаляет излишки кожного сала.
Маски, которые высыхают на коже, а затем снимаются как пластырь, также обладают мягким отшелушивающим эффектом . Эту маску даже называют «утюгом от морщин».
[info_b]Исследования показали, что гидролизованный желатин полезен для кожи и волос различными способами . Питательные вещества в желатине способствуют выработке антиоксидантных ферментов, которые помогают уменьшить воздействие вредного УФ-излучения и противодействуют эффектам старения. Желатин часто используется в косметологии и входит в состав кремов для лица, лосьонов для тела, шампуней, лаков для волос, солнцезащитных кремов, а также солей и пен для ванн.[/info_b]
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Как сделать маску из желатина?
Приготовление такой маски очень простое и не занимает много времени. Все, что вам нужно, это пищевой желатин и немного воды. Не забудьте купить обычный желатин, без красителей и ненужных добавок.
Все, что вам нужно сделать, это растворить желатин в воде, чтобы он имел консистенцию густого геля. Вы также можете немного обогатить маску и заменить воду яичным белком или йогуртом, которые также обладают успокаивающими, увлажняющими и питательными свойствами.
Чтобы ингредиенты соединились, нужно немного подогреть жидкий ингредиент, прежде чем добавлять его в желатин.
Наносить на очищенную и подсушенную кожу лица и шеи, когда паста остынет. Лучше всего оставить её на коже на 15–30 минут — обычно именно столько времени требуется, чтобы тонкий слой желатина связался.
[info_b]Не забывайте всегда проверять, не вызывает ли данное косметическое средство (даже домашнее) аллергическую реакцию.[/info_b]
Некоторым людям нравится снимать маску по принципу масок-плёнок из магазинов, но это довольно сложно и требует много времени. Вы можете смыть его теплой водой. После процедуры нанесите увлажняющий крем.
Благодатное воздействие такой маски заметно уже после первого применения – кожа становится более сияющей, упругой и выглядит лучше.
Наилучшие результаты достигаются при использовании один раз в неделю .
Стоит знать, что желатин способен помочь не только вашей коже, но и волосам. Попробуйте приготовить из него маску, которая подарит эффект ламинирования.
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К слову, маска из желатина - не единственное эффективное косметическое средство, которое вы можете использовать дома. Ранее Telegraf.news писал о нескольких рецептах маски из моркови. Они обладают антивозрастным эффектом и защищают от свободных радикалов. Вы можете использовать их, чтобы успокоить последствия солнечных ожогов и уменьшить кожные воспаления, такие как акне и экзема.
Нанесите на лицо одну из этих масок из моркови. Эффект заметите уже через 10 минут