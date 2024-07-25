Зачем брать с собой на пляж крахмал? Этот малоизвестный лайфхак решит надоевшую проблему раз и навсегда

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Опубликовано: 25.07.2024 16:20 , Обновлено: 25.07.2024

Лето - пора долгожданного отдыха и сезон отпусков для многих белорусов. Одним из самых приятных видов досуга летом являются походы на пляж. Собираясь на такой отдых, в сумочку стоит положить не только полотенце и солнцезащитный крем, но и немного крахмала. Вы удивитесь, но именно этот копеечный продукт может избавить от проблемы, которой вы не находили решения.

Отдых на пляже всегда сопряжён с большим количеством песка, который может доставлять хлопоты. После выхода из воды он прилипает ко всему телу, из-за чего пачкаются полотенца, пляжный коврик, обувь и другие аксессуары.

Кажется, что с таким положением дел можно просто смириться. Но на самом деле можно существенно улучшить ситуацию, если использовать кукурузный крахмал.

Этот продукт поможет эффективно удалить песок с поверхности тела и будет препятствовать его прилипанию.

Просто покройте им тело, придя на пляж либо после купания. Кукурузный крахмал удалит влагу и будет отталкивать песок всякий раз, когда вы с ним будете контактировать. Он создаёт едва ощутимый защитный слой и практически не виден на коже. Особенно удобно им очищать ноги, к которым песок липнет больше всего.

Для того чтобы пользоваться крахмалом было удобно, стоит наполнить им небольшую ёмкость, подобную тем, которую используют для детской присыпки. Подойдёт даже бутылочка от специй либо шампуня.

Таким образом, вы избавитесь от большого количества песка на теле и не станете приносить его в дом по возвращению с отдыха.

[info_b]Стоит отметить, что для этой цели подойдёт и обычная детская присыпка. Однако последние проведённые исследования подвергают сомнению безопасность талька. Мировые производители постепенно отказываются от добавления этого компонента в состав детских присыпок.[/info_b]

Ранее Telegraf.news уже писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила тальк в список веществ, которые могут вызвать рак. Такое решение было принято на основании результатов исследования Международного агентства по изучению рака (МАИР).

Детские присыпки — всё? ВОЗ внесла тальк в список веществ «вероятно, вызывающих рак»