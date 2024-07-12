Как не расчесать комариный укус? Этот овощ, растения и продукт быстро снимут отёк и зуд

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Опубликовано: 12.07.2024 12:49 , Обновлено: 12.07.2024

Вездесущие мошки и комары - одна из самых надоедливых напастей, с которыми сталкиваются белорусы с приходом тепла. Если активность первых с наступлением лета падает, то комариный писк может сопровождать до появления первых холодов. Самым неприятным последствием такого преследования являются, конечно же, укусы насекомых. Как избавиться от болезненного зуда и отёка, когда под рукой нет аптечных гелей? Есть несколько эффективных способов.

Несмотря на то что белорусские комары и мошки не так опасны, как те, что обитают в тропических странах, их укусы нередко вызывают болезненный зуд и боли. Часто удержаться от соблазна не расчесать место поражения бывает весьма затруднительно.

Снять болезненный зуд можно с помощью аптечных мазей и гелей. Но не всегда они оказываются под рукой. К счастью, их вполне можно заменить некоторыми домашними средствами и продуктами.

Как снять зуд от укуса комара в домашних условиях?

Укус комара оставляет небольшую припухлость и сильный зуд. Укусы мошки, как правило, более болезненные. Иногда после них может возникать жжение, боль и даже волдыри с жидкостью. Особенно болезненно укусы насекомых переносят аллергики.

Крайне важно не расчесать место укуса. При сильном беспокойстве его нужно продезинфицировать и приложить прохладный компресс. После этого нужно нанести какое-нибудь средство. В частности, можно смазать укус соком алоэ . Это полезное растение часто растёт на подоконнике и может уменьшить отек и зуд после укуса.

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Существуют и другие домашние средства, позволяющие уменьшить зуд и облегчить боль. Так, на место укуса можно положить… кусочек лука . Он обладает антибактериальными свойствами и помогает вывести из кожи токсины.

Также можно натереть лук, нанести на марлю и приложить к больному месту.

Есть и другие способы облегчить боль и снять отёк. Например, можно сделать компресс из воды и пищевой соды, завернуть кубик льда в стерильную марлю и приложить к укусу или использовать масло чайного дерева или лаванды. Также подойдет компресс, пропитанный настоем трав, таких как шалфей, вербена или тимьян .

Как защитить дом и участок от нашествия комаров?

Комары избегают определённых запахов и вы можете использовать это знание для того, чтобы защитить свой дом от их визитов. Если вы любите спить с открытыми окнами, то было бы неплохо посадить немного мяты и поставить на подоконник. Комарам не нравится ее запах, поэтому они будут избегать таких мест.

Чтобы усилить запах мяты, можно дополнительно растереть листья и положить их возле окна. Это не только отгонит комаров, но и позволит легче заснуть и расслабиться.

Поставьте это растение на подоконник. Сработает от комаров как москитная сетка

Если вы живёте где-то поблизости с болотами и водоёмами, которые так любят комары, то было бы неплохо позаботиться и о мерах для снижения их присутствия на вашем садовом участке. Для этого стоит посадить растения-отпугиватели комаров, регулярно обкашивать территорию, избавиться от источников застоявшейся воды и не только. Ранее Telegraf.news подробно описывал как бороться с комарами на участке.

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