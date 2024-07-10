Как избавиться от мозолей с помощью вазона на подоконнике? Эти дешёвые средства заменят дорогую косметику

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.07.2024 11:32 , Обновлено: 10.07.2024

Ошибки в подборе обуви часто оборачиваются для белорусов появлением мозолей. Кроме того, что такие образования выглядят неприглядно, они ещё и могут создавать дискомфорт при ходьбе. Если вы задаетесь вопросом, как от них избавиться, то стоит попробовать домашние средства. Часто они эффективны не меньше косметических и помогают быстро смягчить кожу и избавиться даже от застаревших натоптышей.

Для того чтобы удаления мозолей в домашних условиях было эффективным, стоит уделять время для ухода за кожей ног. В первую очередь важны увлажнение и отшелушивание кожи. Именно эти процедуры помогут предотвратить образование новых мозолей.

Устраивайте ухаживающие ванночки для ног хотя бы раз в неделю. Для этого используйте тёплую или даже горячую воду с добавлением морской соли. После того как кожа смягчится, обрабатывайте участки с ороговевшей кожей и мозолями специальной щёткой или пемзой.

Стоит использовать средства для ног. которые содержат:

мочевина,

ромашка,

глицерин,

аллантоин,

витамин А

салициловая кислота.

Кремы и иные средства с добавками этих компонентов окажут наиболее благодатное воздействие на сухую кожу ног и обеспечит её мягкость и увлажнение.

Зачем замачивать ноги в уксусе? Вот как работает домашнее средство для облегчения недугов

Домашние компрессы от мозолей

Эффективными домашними средствами от мозолей являются домашние компрессы. Для их изготовления вы можете использовать:

чеснок,

лист алоэ,

лимон,

ананас.

Так можно нарезать зубчик чеснока тоненькими пластинками, при помощи пластыря закрепить его на мозоли и оставить на ночь. Точно также можно сделать компрессы из кожуры ананаса и дольки лимона. Все эти продукты содержат в своём составе кислоты, которые мягко и бережно смягчают загрубевшую кожу, облегчают её удаление. Проводите эту процедуру регулярно до появления желаемого результата.

Также очень эффективен в борьбе с мозолями сок алоэ. Это популярное растение часто без всякого дела растёт на подоконнике. Меж тем его листья могут послужить для создания многих косметических средств, в том числе и компресса от мозолей.

Как избавиться от неудачного загара? Сок этого растения поможет вернуть коже естественный цвет

Сделайте из листка алоэ компресс, зафиксируйте бинтом и оставьте на ночь. Это растение оказывает не только размягчающее, но ранозаживляющее и бактерицидное действие.

Для большей эффективности стоит делать компрессы на чистую кожу предварительно распаренных в ванночке ног.

Способ с аспирином

Для ещё одного способа борьбы с мозолями вы можете использовать популярное аптечное средство.

Разотрите аспирин в небольшом количестве воды или лимонном соке и нанесите полученную пасту на мозоль. Оставьте смесь на мозоли, укрыв фольгой, примерно на 20 минут. Этот препарат обладает противовоспалительными, бактерицидными и отшелушивающими свойствами.

Мозоль после такого компресса станет мягкой, и ее можно будет легко удалить (например, пемзой).

[info_b]Помните, что самый лучший способ избежать появления новых мозолей - это ношение правильно подобранной удобной обуви. Избегайте слишком тесной, узкой или свободной обуви, а также ношения высоких каблуков в течение многих часов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что нередко применение некоторых средств не по целевому назначению может помочь избавиться от целого ряда проблем. Лак для волос — как раз такое средство. Обрызгивая им обувь и стопы, вы можете решить несколько давно надоевших проблем. Вот как лак для волос можно использовать для борьбы с загрязнениями, мозолями и окраской носков.

Зачем сбрызгивать обувь лаком для волос? Вот какие надоевшие проблемы решит этот трюк

Также одной из неприятных проблем, которая беспокоит многих является потливость ног. Это чревато не только появлением неприятного запаха, но и угрозой возникновения грибка. Вы можете помочь своим ногам оставаться свежими и здоровыми, используя 5 советов, о которых рассказывал Telegraf.news.

Как бороться с потливостью ног в жару? Сделайте так — и забудете о запахе и грибке