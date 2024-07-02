Как избавиться от неудачного загара? Сок этого растения поможет вернуть коже естественный цвет

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Опубликовано: 02.07.2024 15:38 , Обновлено: 02.07.2024

Одни летом специально отправляется на пляж, чтобы обзавестись бронзовым загаром. Другие же, напротив, всячески избегают солнца и защищаются специальными кремами. Есть ещё и третья группа - те, кто загорел случайным образом, причём неудачно. Выровнять неровный загар либо заставить его сойти может быть непростой задачей. Однако, вопреки представлениям, для этого совсем необязательно бежать в магазин и тратить деньги на дорогую косметику. Вас вполне может выручить популярное комнатное растение, которое доказало свою эффективность в этом вопросе.

Что делать, чтобы загар сошёл быстрее? Эти домашние процедуры принесут результат

Самый простой способ избавиться от загара — регулярно отшелушивать кожу. Повторяйте это хотя бы каждые 2 или 3 дня, и вы быстро заметите разницу. Вы также можете использовать готовое косметическое средство или сделать его самостоятельно. Смешайте воду и сахар до образования густой пасты и массируйте круговыми движениями те места, где вы хотите избавиться от загара, затем смойте. Также стоит добавить в смесь каолиновую глину, которая мягко осветляет. Вместо косметического пилинга можно провести массаж щеточкой или губкой. Наконец, не забудьте о питательном креме или бальзаме.

[info_b]При солнечном ожоге воздержитесь от любых процедур, направленных на удаление загара. И обязательно избегайте использования пилингов, которые могут вызвать дополнительное раздражение. Подождите, пока кожа регенерирует и перестанет гореть. В противном случае вы только усугубите состояние кожи.[/info_b]

Как быстро убрать загар? Сделайте маску из алоэ и лимона

Если вы хотите уменьшить загар быстро, то попробуйте воспользоваться осветляющей маской. Она также обладает увлажняющими свойствами, богата витамином С и борется со свободными радикалами. Что вам понадобится?

1 чайная ложка лимонного сока,

2 столовые ложки мякоти алоэ.

Оба продукта тщательно перемешайте до полного объединения. Нанесите на чистую и сухую кожу в местах, где необходимо уменьшить загар. Подержите около 20 минут, а затем смойте остатки. Использовать такой «компресс» можно до двух раз в день.

Алоэ вера - очень популярное растение, которое многие выращивают как комнатное растение. Если у вас дома нет растения, то можно попробовать осветлить кожу маской на основе мёда и лимона. Тем не мене стоит рассмотреть возможность покупки алоэ. Он идеально подходит для ухода за кожей и волосами, а также успокаивает солнечные ожоги. Как вариант, подойдет и готовый гель из аптеки, но перед покупкой убедитесь, что его ингредиенты чисты.

[info_b]Не забывайте всегда проводить тест на аллергию перед использованием новой или домашней косметики. Храните мякоть алоэ в холодильнике не более 10 дней.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что долгая работа на грядках либо прогулки под палящим солнцем сопряжены с риском получить сильные солнечные ожоги Наверняка каждый так или иначе сталкивался с этой проблемой. Что делать, чтобы облегчить боль и предотвратить дальнейшее повреждение кожи? Если вы будете действовать быстро, то сможете избежать появления волдырей, а в последующем и неприглядного шелушения кожи. Кажется, что для этого нужно отправляться в аптеку. Но не спешите. Для того чтобы облегчить состояние, может быть достаточно продуктов, которые вы найдёте на своей кухне.

Не только сметана. Эти продукты на кухне спасут от солнечных ожогов и шелушения не хуже спецсредств