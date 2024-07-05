Что взять в дорогу, чтобы путешествие с детьми прошло гладко? Составили базовый список

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Опубликовано: 05.07.2024 12:33 , Обновлено: 17.07.2024

Мысли о путешествии с детьми заставляют нервничать любого родителя. Всегда есть опасения, что вы забудете что-то важное, без чего поездка превратится в сплошное мучение. Но специалисты и опытные путешественники уверяют — каждое последующее путешествие будет проходить более гладко, ведь с каждым разом у вас появится свой список вещей, без которых не обойтись, если с вами едут дети. Составили для вас такой базовый список.

Автокресло

В Беларуси, если вы путешествуете на машине с ребёнком в возрасте до 5 лет, для перевозки малыша необходимо использовать специальное автокресло. Лучше выбрать версию с регулировкой наклона спинки, так как в положении полулёжа ребёнку будет более комфортно спать.

Если предстоит долгое путешествие на автомобиле, стоит задуматься о приобретении дополнительного столика для автокресла. Рисовать, собирать пазлы, читать книжки, играть с машинками и куклами, перекусывать с ним гораздо удобнее, чем без него. Со столика карандаши не укатятся, а крошки не будут рассыпаться на сиденья.

Напомним, что белорусам при перевозке на автомобиле детей с 5 до 12 лет разрешается использовать и иные средства (бустеры, специальные подушки для сидений), при помощи которых можно пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности.

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[info_b]Напомним, за непристегнутый ремень водителю, согласно части 3 статьи 18.11 КоАП Беларуси, грозит штраф в 1 базовую величину (сейчас — 40 рублей). Однако, если если меньше года назад водителя за это уже наказывали, то штраф вырастет в разы — от 2 до 5 базовых (то есть до 200 рублей). Впрочем, вместо штрафа инспектор ГАИ может выписать лишь письменное предупреждение, если в течение года до данного правонарушения его за не пристёгнутый ремень не наказывали и не выносили за это письменное предупреждение.[/info_b]

Еда

Даже если ваша поездка непродолжительная по времени, для ребёнка нужно взять с собой еду.

Она должна соответствовать ряду критериев, чтобы поездка осталась комфортной и для детей, и для взрослых:

не скоропортящаяся;

достаточно питательна и полезна;

проста в употреблении;

удобно упакована;

без резкого запаха;

съедобна в холодном виде.

Если ребёнок очень мал и ещё питается смесью, возьмите с собой достаточное количество, чтобы её хватило до конца поездки. Нет уверенности, что в пути вы сможете найти нужную вам смесь, особенно если путешествуете по другой стране.

Консервированное детское питание и соки, напротив, лучше покупать по дороге — они есть в любой стране. Кроме того, в некоторых регионах качество детского питания может быть выше, чем у того, что вы покупаете дома.

Для детей старше года с собой можно взять:

каши, супы и пюре быстрого приготовления;

печёные пирожки с начинкой (их нужно съесть в первый день пути), булочки без глазури;

сыры твёрдых сортов (удобнее брать с собой в виде нарезки);

лаваш, пшеничные и сырные лепёшки вместо хлеба, так как они не так быстро портятся;

твёрдые фрукты;

из сладостей для детей предпочтительнее брать пастилу, мармелад, зефир и сухофрукты.

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С собой обязательно должен быть запас питьевой воды.

Совет: не берите в поездку детскую посуду — малыша можно кормить, используя обычные тарелки и чашки. Исключение — бутылочки для смеси и воды.

Одежда

Ориентируйтесь на количество дней путешествия, но берите вещи с запасом, так как дети быстро пачкают одежду, а постирать её в пути не всегда возможно. Оставьте дома вещи, которые легко испачкать, и отдавайте предпочтение практичной одежде.

Для жаркой погоды выбирайте детскую одежду из хлопка и других лёгких натуральных тканей. Избегайте синтетики, которая в жару может вызвать сыпь.

В холодное время для лучшей теплоизоляции лучше брать в поездку одежду из шерсти, флиса и пуха.

Обувь для ребёнка должна быть удобной и лёгкой. Обязательно должна быть обувь на замену.

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Игрушки

Следует учитывать, что все дети разные, и то, что интересно одному, не вызовет никакой положительной реакции у другого. Например, куча игрушек, которую вы взяли с собой, так и будет лежать в багажнике, пока ваш ребёнок с интересом будет изучать дорожный атлас.

Чашки, тарелки, бумажные салфетки, растения, другие люди — маленькому ребёнку интересно всё вокруг. Игрушки необходимы в поездке, чтобы развлечь детей, но на самом деле они нуждаются в них не так сильно, как думают родители.

Именно поэтому специалисты советуют брать с собой либо те игрушки, которые малыш ещё не видел, либо те, с которыми давно не играл. Отлично подойдут в дорогу карандаши и фломастеры, многоразовый альбом или доска для рисования, временные детские татуировки, аудиосказки, книжки-раскраски.

Аптечка

С собой в поездку обязательно нужно взять аптечку. В ней обязательно должны быть:

градусник (желательно электронный, так как он более безопасный);

средства дезинфекции;

перевязочный материал и лейкопластырь;

таблетки от укачивания (если предстоит перелёт или поездка на машине). Детям от трёх лет подходит «Драмина». Помогают от укачивания и леденцы с кислым вкусом. Если ребёнка постоянно укачивает, лучше перед поездкой проконсультироваться у педиатра.

жаропонижающие и болеутоляющие;

лекарства для борьбы с кишечными инфекциями;

антигистаминные препараты;

средства от боли в горле и насморка;

средства от солнечных ожогов;

репелленты по возрасту.

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Не стоит брать в дорогу лекарственные средства с особыми условиями хранения — в дороге вы не сможете их обеспечить.

Средства гигиены и салфетки

В машине, поезде и самолёте — везде, где вы путешествуете с детьми, влажные салфетки являются предметом первой необходимости. А вот сухими салфетками удобно убирать пролитую жидкость, вытирать влажное лицо и руки, а также использовать в качестве туалетной бумаги (её, впрочем, также стоит захватить с собой - в общественных туалетах, особенно, на неблагоустроенных придорожных остановках она зачастую в дефиците.

Также стоит бросить в дорожную сумку бумажные платки.

Ну, а в случае с совсем маленькими детьми, невозможно отправляться даже в самую короткую в поездку, не говоря уж о длительном путешествии, без подгузников и всего необходимого для их смены.

Полезные приспособления, облегчающие путешествие с детьми

Сумка-переноска

Без неё не обойтись, если с вами едет маленький ребёнок. В неё нужно положить средства гигиены, детскую косметику, запас подгузников, сменный комплект детской одежды на случай, если малыш облился и протёк подгузник, игрушки и еду.

Что взять с собой в дорогу? Проверьте чек-лист перед поездкой, чтобы не забыть важное

Дорожный горшок для самых маленьких

Его можно брать не только в путешествие, но и на пляж, поход или прогулку на детскую площадку.

Термос

Если с вами путешествует маленький ребёнок, в дороге не помешает термос. Заварите в нём кашу, и по пути малыш сможет перекусить домашней едой.

Органайзер на сиденье автомобиля

Испытайте его и поймёте, насколько он удобен для путешествий, особенно если с вами едут дети. В него помещается множество необходимых в пути вещей, таких как бутылочки с водой, влажные салфетки, фломастеры, раскраски и книжки, зарядки для смартфонов и планшетов. Кроме того, он помогает экономить место в машине.

Держатель для мобильного устройства

Поверьте, если с вами в машине едут дети, смартфон или планшет с мультиками не раз спасут положение. Купите для них специальный держатель, который крепится на спинку переднего сиденья — и малыши с комфортом будут смотреть любимые мультики, если им наскучит пейзаж за окном автомобиля.

Важно: не забудьте взять с собой оригиналы документов детей.

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