Минздрав представил новую автомобильную аптечку с “более востребованным” составом

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Опубликовано: 17.01.2024 13:06 , Обновлено: 17.01.2024

Министерство здравоохранения Беларуси 17 января провело официальную презентацию аптечек нового образца для комплектования транспортных средств и аптечек первой помощи для организаций. В ведомстве заявили, что корректировки состава "незначительные", но при этом новая номенклатура автомобильных аптечек стала более востребованной", чем в аптечках старого образца.

Как рассказал главный врач Цент­ра медреаг­ирования Минздрава Дмитрий Альховик, в автомобильных аптечках по-прежнему осталось 12 наименований, но некоторые позиции заменили “более удобными” средствами. Так, например, вместо ваты в аптечки теперь будут класть индивидуальный перевязочный пакет.

Из новых медицинских средств, которые появятся в аптечках нового образца - так называемое “аварийное одеяло”. Это специальная накидка, которая может помочь не только пострадавшему в ДТП, но и просто водителю, попавшему в затруднительную ситуацию на дороге, при чем как в жару, так и в холод.

“Например, если водитель на трассе с малым количеством автомобилей заглох и у него при этом не работает телефон, это одеяло позволит в течение нескольких часов дожидаться помощи и не замерзнуть”, - пояснил Альховик.

Также новые аптечки должны оснастить новыми ножницами: те, которые используются сейчас, по словам специалистов из Минздрава, “не позволяли разрезать при необходимости одежду и ремень безопасности в случае его заклинивания”.

Когда водителей в Беларуси обяжут перейти на новые аптечки?

В Минздраве также рассказали, когда белорусские производители должны будут полностью перейти на выпуск аптечек нового образца. Ведомством установлен крайний срок - 1 января 2025 года, однако, водители смогут использовать старые аптечки до окончания их срока годности.

В свою очередь начальник отдела первичной помощи Минздрава Ольга Юрченко рассказала также об аптечках первой помощи. Они должны быть на каждом предприятии. В их состав включили 23 наименования медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также тонометр. Переход на аптечки нового образца запланирован такой же, как для автомобильных аптечек.

Ранее Телеграф сообщил, что согласно обновлённым требованиям Минздрава, должно быть в комплектации аптечек первой помощи, в том числе — автомобильных. Часть обязательных предметов медицинского назначения из аптечки убрали, часть — заменили новыми позициями, поэтому перед поездкой на станцию ТО водителям точно придётся пересмотреть состав аптечки.

Минздрав изменил обязательный состав автомобильной аптечки. Когда за неправильный начнут штрафовать?