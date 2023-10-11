"Ближе к шее" – В ГАИ рассказали, как пристёгиваться ремнем безопасности

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Опубликовано: 11.10.2023 16:08 , Обновлено: 11.10.2023

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), действующим в Беларуси, водитель во время движения обязан быть пристегнутым ремнём безопасности. Это же касается и пассажиров (в случае, если авто специально оборудовано ремнями). Однако, как правильно использовать ремни, в ПДД не прописано, но в Госавтоинспекции Минска дали простую и понятную инструкцию.

Одна из самых важных рекомендаций ГАИ - никогда не использовать заглушки замков ремня безопасности. Такие устройства нередко используют владельцы “умных” автомобилей, производители которых специально предусмотрели звуковой сигнал, который напоминает водителю о непристёгнутом ремне. Водителей, которые опрометчиво ездят не пристёгиваясь, этот сигнал раздражает, ведь пока замок ремня не будет защёлкнут, машина не прекратит напоминать об этом водителю.

Вместо того, чтобы искать пути “обмана” электроники машины, в ГАИ предложили превратить использование ремня безопасности в привычку, ведь она, по словам инспекторов, может защитить жизнь водителя и его пассажиров в случае ДТП.

Вот как в ГАИ Минска посоветовали “правильно пристегиваться”:

расположить ремень вдоль груди ближе к шее;

нижняя часть ремня должна удерживать таз, поэтому ремень нужно застегнуть так, чтоб он опоясывал бёдра;

застегнув ремень, его следует натянуть, чтобы он не болтался;

расположить ремень как можно ближе к телу;

проследить за тем, чтобы ремень нигде не перекручивался.

[info_b]Напомним, за непристегнутый ремень водителю, согласно части 3 статьи 18.11 КоАП Беларуси, грозит штраф в 1 базовую величину (сейчас - 37 рублей ). Однако, если если меньше года назад водителя за это уже наказывали, то штраф вырастет в разы - от 2 до 5 базовых ( 74-185 рублей ). Впрочем, вместо штрафа инспектор ГАИ может выписать лишь письменное предупреждение, если в течение года до данного правонарушения его за не пристёгнутый ремень не наказывали и не выносили за это письменное предупреждение.[/info_b]

Наказали уже 9000 водителей. ГАИ объявила об «усилении контроля» по всей Беларуси. Что проверяют?

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Об этой тайной функции ремня безопасности не знает почти никто. Спасет вам жизнь